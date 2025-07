Antivirus, VPN e AdBlock a 19€: l’offerta completa di TotalAV è limitata

Ci sono cose che costano 19€ e ti lasciano un po’ di amaro in bocca: una pizza gourmet che ti lascia fame, un cocktail al tramonto che sparisce in due sorsi, un gadget tech che smette di funzionare dopo una settimana.

E poi c’è TotalAV Ultra Deal: antivirus, VPN e AdBlock per un intero anno, a soli 19€. Sì, proprio tutto incluso. Il prezzo originale è di 99€, e oggi hai quindi un risparmio netto di ben 80€: non puoi non approfitarne!

Un pacchetto digitale che ti protegge anche dal marketing aggressivo

Il web non è più il posto tranquillo di una volta: trappole ovunque, pubblicità invadenti, virus aggressivi. Con TotalAV Ultra Deal ti metti al riparo da tutto questo, spendendo meno di quanto spenderesti in un mese per il caffè. Ecco cosa ti porti a casa con 19€:

Antivirus intelligente

Difende da virus, malware e ransomware senza rallentarti il dispositivo.

Difende da virus, malware e ransomware senza rallentarti il dispositivo. VPN integrata

Perfetta per navigare anche dal Wi-Fi del bar sotto casa o dell’hotel in montagna. E se vuoi accedere a contenuti “bloccati” nella tua zona… sai cosa fare.

Perfetta per navigare anche dal Wi-Fi del bar sotto casa o dell’hotel in montagna. E se vuoi accedere a contenuti “bloccati” nella tua zona… sai cosa fare. AdBlock incluso

Perché guardare un video senza che partano tre pubblicità prima è un tuo diritto. E TotalAV lo rispetta.

Un altro vantaggio? Funziona su tutti i tuoi dispositivi: Windows, macOS, Android e iOS. Quindi, con un solo abbonamento, metti al sicuro PC, smartphone e tablet. Nessuna complicazione tecnica, nessun contratto da leggere con la lente d’ingrandimento: installi, attivi e sei pronto. La verità è che oggi proteggersi online è importante tanto quanto chiudere la porta di casa. E farlo con una spesa di appena 19€, senza costi aggiuntivi o clausole strane, è una di quelle rare occasioni in cui fare la cosa giusta ti fa anche risparmiare. In pratica: meno soldi spesi in protezione, più soldi per te. Magari da destinare a un week-end rilassante, un abbonamento in palestra o…a ciò che preferisci.