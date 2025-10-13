 Antivirus, VPN e molto altro: -70% con la nuova promo Avast
Con la nuova promozione in corso, Avast offre il 70% di sconto sui suoi prodotti: il bundle con antivirus e VPN ora viene proposto a un prezzo super.
Sicurezza Antivirus VPN
La nuova promo di Avast rappresenta l’occasione giusta per migliorare la sicurezza dei propri dispositivi e accedere a Internet con una protezione maggiore. L’azienda, riferimento assoluto del settore della sicurezza informatica, propone fino al 70% di sconto sui suoi prodotti.

Grazie a questa nuova iniziativa, quindi, è possibile accedere a Premium Security, per utilizzare il sistema antivirus dell’azienda, con un prezzo di 21,90 euro per un anno, per un dispositivo, oppure 28,20 euro per un anno, per 10 dispositivi (PC, Mac, Android o iOS).

Ancora più interessante è la promo dedicata al piano Ultimate che include servizi aggiuntivi come la SecureLine VPN. In questo caso, infatti, il costo è di 31,50 euro per un anno, per un dispositivo, oppure di 38,99 euro per un anno, per 10 dispositivi.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Avast, qui di sotto. Tutte le offerte proposte prevedono 30 giorni di garanzia di rimborso e sono valide solo per un breve periodo di tempo.

Accedi qui alle offerte di Avast

Avast

Le offerte Avast di ottobre 2025

Con la promozione in corso, come detto in precedenza, è possibile accedere ai servizi di Avast  con uno sconto fino al 70%. Scegliendo Premium Security è possibile accedere a un bundle di servizi che comprende:

  • l’Assistente Avast per rilevare truffe online
  • il sistema di blocco per virus e malware
  • la protezione contro i ransomware
  • il tool per la verifica delle reti Wi-Fi
  • la protezione contro il phishing
  • la protezione per gli attacchi con accesso remoto al PC

Scegliendo il piano annuale, è possibile ridurre il costo a:

  • 21,90 euro per 1 dispositivo
  • 28,20 euro per 10 dispositivi

C’è poi il piano Ultimate che aggiunge la SecureLine VPN, per poter sfruttare una VPN illimitata, oltre a servizi extra come Cleanup Premium e AntiTrack. Il costo è di:

  • 31,50 euro per 1 dispositivo
  • 38,99 euro per 10 dispositivi

Tutte le promozioni sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Avast

Pubblicato il 13 ott 2025

Davide Raia
Pubblicato il
13 ott 2025
