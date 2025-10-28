 Antivirus, VPN e molto altro: sicurezza al top e prezzo minimo con Avast Ultimate (-70%)
Con Avast è possibile sfruttare antivirus, VPN e tanti altri tool di sicurezza in un unico bundle ora disponibile con uno sconto del 70%.
Con Avast è possibile accedere agli strumenti giusti per proteggere i propri dispositivi durante la connessione. In questo momento, infatti, i prodotti di Avast sono disponibili con un prezzo ridotto fino al 70%.

La soluzione più interessante riguarda Avast Ultimate, il bundle che unisce il sistema antivirus e la VPN illimitata. Con lo sconto disponibile oggi, il servizio è attivabile con un prezzo ridotto a 38,99 euro per un anno con possibilità di utilizzo su 10 dispositivi (tra Windows, macOS, Android e iOS).

Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Avast, disponibile tramite il box qui di sotto. La promozione prevede 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Antivirus e VPN: un unico bundle con Avast Ultimate

Scegliere Avast Ultimate significa poter contare su un bundle di servizi di sicurezza in grado di offrire una protezione a 360°. Il servizio propone un sistema antivirus e antimalware in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche durante la navigazione.

Da segnalare anche la presenza del sistema di protezione contro i ransomware, uno dei software malevoli più pericolosi. C’è anche la protezione contro il phishing ed è possibile sfruttare i tool per la difesa contro gli attacchi con accesso remoto al PC e per la verifica della sicurezza della rete Wi-Fi.

Ad arricchire le potenzialità del bundle troviamo la SecureLine VPN, per poter sfruttare una connessione protetta dalla crittografia e senza alcun blocco su base geografica, grazie alla possibilità di scegliere il server VPN di connessione. Il bundle include anche Cleanup Premium, tool per ottimizzare le prestazioni del PC, e AntiTrack, per proteggere la propria identità online.

Avast Ultimate, grazie allo sconto del 70%, è ora disponibile con un prezzo ridotto a 38,99 euro per un anno di utilizzo, senza alcun vincolo di rinnovo e con 30 giorni di garanzia di rimborso. I servizi inclusi sono disponibili su 10 dispositivi tra PC Windows, Mac, Android e iOS. L’offerta è disponibile qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ott 2025

