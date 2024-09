Antivirus, VPN e molto altro: tutto a meno di 4 €/mese con Norton

Norton 360 Advanced è il bundle pensato per garantire agli utenti la possibilità di massimizzare la sicurezza dei propri dati e dei propri dispositivi. Si tratta di un servizio in abbonamento che permette di accedere al sistema antivirus, con protezione in tempo reale, di Norton oltre che alla Secure VPN, un servizio di VPN illimitata proposto dall’azienda.

Nel bundle sono compresi diversi altri bonus (200 GB in cloud per il backup dei dati, il password manager, il sistema SafeCam per PC e molto altro ancora). Tutti i software inclusi nell’abbonamento, inoltre, sono utilizzabili su 10 dispositivi a scelta tra PC Windows, Mac, smartphone e tablet, garantendo all’utente la massima flessibilità di utilizzo e la possibilità di proteggere tutti i propri dispositivi.

Grazie all’offerta in corso, Norton 360 Advanced è ora attivabile con un prezzo di 44,99 euro per un anno, invece di 134,99 euro. Lo sconto è del 66%. In pratica, l’offerta consente l’accesso a tutti i servizi inclusi nel bundle con una spesa inferiore ai 4 euro al mese. Per attivare la promo basta visitare il sito ufficiale di Norton, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Cosa include Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced è un servizio in abbonamento che, di fatto, può essere considerato come un bundle di servizi di protezione proposti con un prezzo ridotto. Chi attiva l’abbonamento potrà sfruttare:

il sistema antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche

con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche la VPN illimitata di Norton con possibilità di ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese

di Norton con possibilità di ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese 200 GB in cloud per il backup dei dati del PC

per il backup dei dati del PC il sistema SafeCam per PC , per proteggere la webcam da accessi non autorizzati

, per proteggere la webcam da accessi non autorizzati servizi extra come Social Media Monitoring, Dark Web Monitoring, Assistenza per il ripristino dell’identità, Assistenza in caso di furto del portafoglio

come Social Media Monitoring, Dark Web Monitoring, Assistenza per il ripristino dell’identità, Assistenza in caso di furto del portafoglio sistema di Protezione minori

password manager

Il servizio proposto da Norton costa meno di 4 euro al mese: con l’offerta in corso, infatti, è ora possibile attivare Norton 360 Advanced con un costo di 44,99 euro per un anno e uno sconto de 66% rispetto al prezzo standard. Il prezzo indicato è IVA inclusa. Non ci sono vincoli di rinnovo.