Antivirus, VPN e Password Manager: 3 servizi essenziali per la sicurezza informatica

Per massimizzare la sicurezza informatica su tutti i propri dispositivi è necessario agire su più livelli: è necessario ricorrere ad un antivirus per bloccare le minacce rappresentate dai software dannosi e, nello stesso tempo, bisogna affidarsi ad una VPN per poter massimizzare la privacy della connessione, accedendo ad Internet in sicurezza e senza tracciamento.

Contemporaneamente, però, è utile poter contare su di un password manager in grado di custodire, in modo protetto, tutte le chiavi d’accesso ed anche le credenziali delle carte di pagamento. In questo modo, con una protezione multi-livello è possibile utilizzare tutti i propri dispositivi con maggiore sicurezza.

Per soddisfare quest’esigenza è possibile affidarsi a McAfee Total Protection. La proposta di McAfee, infatti, consente di accedere a tre servizi in uno beneficiando, contemporaneamente, di un risparmio significativo sulla spesa totale per l’accesso a tre servizi premium.

La promozione in corso prevede una spesa di 39,95 euro per la protezione di 1 dispositivo e di 49,95 euro per la protezione di 10 dispositivi per un anno. Il risparmio arriva fino a 47 euro rispetto al prezzo standard. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito McAfee qui di seguito:

Antivirus, VPN e Password Manager: tre servizi essenziali per la sicurezza dei propri dispositivi

Con una protezione multi-livello è possibile massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi ed accedere ad Internet senza rischi. Il compito dell’antivirus sarà quello di individuare e bloccare le minacce al sistema (per questo motivo è necessario puntare su di un antivirus in grado di garantire la rilevazione delle minacce in tempo reale).

In caso di necessità, inoltre, si potrà attivare la VPN, per rendere privata la connessione (utile quando si sfrutta un Wi-Fi pubblico ad esempio) o per aggirare blocco geografici per l’accesso ai servizi web. Con un Password Manager, invece, si avrà a disposizione un vero e proprio database protetto (grazie alla crittografia) che consentirà di custodire in sicurezza le password (suggerendone nuove più sicure in caso di necessità).

McAfee Total Protection è un ottimo esempio di una suite di sicurezza multi-livello in grado di garantire la massima protezione per i propri dispositivi. L’offerta attuale, che riduce il costo a 39,95 euro per un 1 dispositivo o 49,95 euro per 10 dispositivi, consente l’accesso ad un pacchetto completo e affidabile ad un prezzo davvero conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.