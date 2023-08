Antivirus, VPN e Password Manager in un'unica offerta con McAfee

McAfee Total Protection è la soluzione giusta per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi: in un unico abbonamento, infatti, McAfee propone l’antivirus, con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce, e la VPN, per un accesso sicuro a Internet. C’è anche il Password Manager.

Il bundle viene proposto al prezzo scontato di 39,95 euro, con uno sconto di 70 euro rispetto al prezzo standard. McAfee Total Protection Essential consente l’attivazione dell’antivirus su di un totale di 5 dispositivi, a scelta tra Windows, macOS, ChromeOS, Android e iOS.

C’è anche la versione Premium, che costa 44,95 euro permettendo l’uso dell’antivirus su di un numero illimitato di dispositivi. I prezzi indicati valgono per il primo anno di abbonamento. Non ci sono vincoli successivi. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

McAfee Total Protection: sicurezza al top e prezzo ridotto

Scegliendo McAfee Total Protection è, quindi, possibile accedere all’antivirus e alla VPN, con un bundle che permette di massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi.

Si tratta di due software sempre più essenziali: il primo è in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche mentre il secondo rende anonima la connessione, permettendo di navigare in sicurezza e con la possibilità di aggirare blocchi e censure grazie alla possibilità di cambiare indirizzo IP.

Con la proposta di McAfee è anche possibile accedere a un gestore di password, ideale per salvare in sicurezza e avere sempre a disposizione tutte le proprie credenziali d’accesso. Non sono previsti costi extra per questo software.

Tutti i dettagli in merito all’offerta sono disponibili di seguito.

