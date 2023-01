Antivirus, VPN e Password Manager: tre servizi fondamentali per la sicurezza informatica

Il tema della sicurezza informatica è quanto mai attuale: per proteggersi dalle insidie del web è necessario affidarsi ad una suite completa di software, con l’obiettivo di azzerare tutte le tipologie di rischi. Per ottenere una protezione davvero completa è, quindi, importante poter contare su di un antivirus aggiornato ed in grado di bloccare le più diffuse minacce del web.

Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di utilizzare un password manager, per conservare in sicurezza le credenziali d’accesso dei propri account e delle carte di pagamento. C’è poi un terzo software di grande importanza per la sicurezza informatica: la VPN. Affidandosi ad una rete privata è possibile bloccare il tracciamento e accedere in sicurezza e con la massima privacy a qualsiasi risorsa web.

Antivirus, password manager e VPN sono servizi attivabili con un bundle “tutto compreso”. Grazie a McAfee Total Protection, infatti, è possibile accedere ad un pacchetto completo di servizi di protezione pensato per massimizzare la sicurezza informatica, bloccando qualsiasi tipo di rischio.

La suite di McAfee è disponibile ora al prezzo scontato. Si parte da 39,95 euro all’anno. Per tutti i i dettagli c’è il link qui di sotto:

McAfee Total Protection: antivirus, password manager e VPN in un unico servizio

Con McAfee Total Protection è possibile massimizzare la sicurezza informatica di tutti i propri dispositivi. La suite di protezione include l’antivirus, l’accesso al servizio Secure VPN, il password manager e una lunga serie di servizi aggiuntivi, come la possibilità di sfruttare l’archiviazione crittografata AES a 256 bit per custodire i propri dati.

A disposizione degli utenti, ci sono tre opzioni per McAfee Total Protection:

Individuale al costo di 39,95 euro invece di 86,95 euro all’anno per 1 dispositivo

al costo di invece di 86,95 euro all’anno per 1 dispositivo Più dispositivi al costo di 44,95 euro invece di 109,95 euro all’anno per 5 dispositivi

al costo di invece di 109,95 euro all’anno per 5 dispositivi Famiglia al costo di 49,95 euro invece di 119,95 euro all’anno per 10 dispositivi

Tutti e tre i piani prevedono la possibilità di utilizzo su Windows, macOS, Android ed iOS. Il costo scontato è valido per il primo anno. Per attivare una delle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.