Antstream: primo servizio di game streaming su iOS

Antstream sarà il primo servizio di game streaming per iOS e iPadOS. Verrà lanciato ufficialmente il 27 giugno. Gli utenti di tutto il mondo potranno quindi accedere al vasto catalogo di retro game e partecipare ai numerosi tornei. Il servizio è già accessibile su Windows, macOS, Android, Xbox e web.

Antstream in arrivo su iOS e iPadOS

Grazie al Digital Markets Act (DMA), gli utenti europei possono installare su iPhone diversi emulatori di retro gaming, tra cui Delta, PPSSPP e RetoArch (l’elenco completo è qui). In tutti i casi è tuttavia necessario trovare (possibilmente con modalità legali) le ROM dei giochi.

A fine gennaio, Apple ha cambiato le regole di App Store, consentendo agli sviluppatori di distribuire app per il game streaming in tutto il mondo. In precedenza era obbligatorio distribuire i singoli giochi offerti tramite il servizio. Ecco perché Xbox Cloud Gaming (Microsoft), GeForce NOW (NVIDIA) e Luna (Amazon) erano accessibili solo tramite browser.

Antstream sarà dunque il primo servizio di game streaming per iOS e iPadOS. Il catalogo include oltre 1.300 giochi di storiche piattaforme, tra cui Commodore 64, Commodore Amiga, ZX Spectrum, NES/SNES, Atari e Amstrad. Tutti i giochi sono stati ottenuti con regolare licenza.

Su iOS 18 e iPadOS 18 si potrà anche sfruttare la nuova modalità gioco. In occasione del lancio su iOS e iPadOS, l’abbonamento costerà 3,99 dollari/mese o 29,99 dollari/anno per una durata limitata. Alla scadenza dell’offerta (non è noto quando), gli utenti dovranno pagare 4,99 dollari/mese o 39,99 dollari/anno.