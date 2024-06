iOS 18: la Modalità Gioco per la prima volta su iPhone

Durante l’evento di apertura della WWDC 2024 tenutosi nelle scorse ore, Apple ha ufficialmente presentato iOS 18 per iPhone. Il nuovo sistema operativo porta in dote tantissime nuove funzioni e caratteristiche, come l’aggiunta della nuova app Password e la possibilità di registrare e trascrivere le telefonate. Tra le varie novità, ve ne è però una che spicca in maniera particolare e che sicuramente saprà ben attirare l’attenzione degli appassionati di gaming: l’introduzione, per la prima volta in assoluto sugli smartphone del colosso di Cupertino, della Modalità Gioco.

iOS 18: Modalità Gioco anche su iPhone

Si tratta di una modalità speciale che ottimizza l’iPhone per quelle sessioni di gioco pesanti, al fine di poter ottenere prestazioni ottimali.

Dopo aver installato iOS 18, l’iPhone abiliterà la Modalità Gioco quando viene avviata una sessione di gioco, andando a ridurre al minimo l’attività in background del dispositivo, consentendo di ottenere frame rate più elevati.

Inoltre, la Modalità Gioco aiuterà a ottenere una latenza ridotta quando viene adoperato un controller di gioco Bluetooth e ridurrà la latenza degli AirPods quando vengono collegati allo smartphone per la fruizione dell’audio.

Non esiste un’opzione apposita che consente di attivare e disattivare la Modalità Gioco. iOS 18 abilita l’opzione in maniera automatica quando ritenuto appropriamento per ottenere la migliore esperienza di gioco.

Da tenere presente che la funzione è pensata per i titoli AAA e probabilmente non verrà notata alcuna differenza quando con giochi casual.

È interessante notare che la Modalità Gioco era già stata resa disponibile su Mac, con macOS Sonoma. Similmente a quanto proposto su iPhone, agisce dando temporaneamente priorità alle prestazioni di CPU e GPU per i giochi. Inoltre, riduce la latenza audio degli AirPods e quella di input con i controller di terze parti più diffusi, andando a raddoppiando la frequenza di campionamento Bluetooth.