iOS 18, si potranno registrare le telefonate e trascriverle con l'AI

Durante la Worldwide Developers Conference di lunedì, Apple ha annunciato una nuova funzione che permetterà agli utenti di registrare e trascrivere le chiamate direttamente dall’app Telefono su iOS 18. Questa novità promette di semplificare il processo di registrazione e trascrizione delle telefonate per giornalisti e altri utenti che necessitano di questa funzionalità.

Notifica automatica ai partecipanti alla chiamata

Per garantire la privacy e la trasparenza, Apple ha dichiarato che la funzione di registrazione segnalerà automaticamente ai partecipanti alla chiamata che la conversazione è stata registrata. In questo modo, tutti i soggetti coinvolti saranno consapevoli della registrazione in corso, evitando potenziali problemi legali o etici.

Integrazione con l’app Note e riassunto generato dall’AI

L’immagine condivisa da Apple mostra una nuova opzione di registrazione nell’app Telefono, che include un’onda sonora e la durata della registrazione. Una volta terminata la chiamata, la trascrizione viene automaticamente inserita nell’app Note, dove il nuovo sistema AI Apple Intelligence può generare un riassunto della conversazione. Inoltre, sarà possibile registrare e trascrivere l’audio anche direttamente dall’app Note.

Disponibilità della trascrizione audio in diverse lingue

Secondo quanto indicato nella nota a piè di pagina della pagina di anteprima di iOS 18 di Apple, la trascrizione audio sarà inizialmente disponibile solo in inglese, spagnolo, tedesco, francese, giapponese, cinese mandarino, cantonese e portoghese. Tuttavia, è probabile che in futuro l’azienda aggiunga il supporto per altre lingue, ampliando così l’accessibilità della funzione a un pubblico più vasto.

Altre novità di iOS 18 presentate alla WWDC

Sebbene l’Apple Intelligence sia stata la protagonista indiscussa della WWDC, iOS 18 introdurrà molte altre funzioni interessanti. Tra cui una homepage personalizzabile, modifiche al Centro di controllo e miglioramenti alle risposte di Tapback. Queste novità contribuiranno a rendere l’esperienza utente su iOS ancora più completa e soddisfacente.