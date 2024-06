iOS 18: il gestore password diventa ora un'app

iOS 18 si appresta ad arrivare sugli iPhone che lo riceveranno con diverse novità, tra cui una nuova app per la gestione delle password, prevista anche per iPadOS 18 e macOS 15. La notizia proviene da una fonte molto autorevole, come quella di Mark Gurman che scrive per Bloomberg. Si tratta di una soluzione proprietaria e integrata nei sistemi, che in questo modo mira a rendere superfluo e sostituire servizi dedicati, quali 1Password o NordPass, per citare i più famosi.

iOS 18: in arrivo un’app dedicata per la gestione delle password

La nuova app pensata per la gestione di tutte le password, che arriverà anche su iPadOS 18 e macOS 15, mira a rendere più semplice l’accesso alle credenziali, nonché a velocizzare l’accesso agli account. Come noto agli utenti degli ecosistemi Apple, i sistemi operativi di Cupertino integrano già una funzione per memorizzare le password nelle impostazioni. Al fine di renderla più visibile e più raggiungibile agli utenti, questa verrà ora resa disponibile direttamente tramite un’app, aggiornandone le funzionalità.

Nel corso del tempo, sono già state aggiunte nuove opzioni per quanto riguarda le credenziali, come la memorizzazione degli accessi, il supporto per OTP e generatori di password direttamente sul browser proprietario Safari.

Su iOS 18, e il resto dei sistemi che la riceveranno, l’app per la gestione delle password si baserà sulla funzionalità portachiavi di iCloud, che permette di sincronizzare le credenziali degli account su tutti i dispositivi Apple connessi all’account. Oltre a includere tutte le funzionalità già presenti nella sezione raggiungibile dalle impostazioni di sistema, sarà anche disponibile su Windows e Vision Pro, ovvero il nuovo visore di Apple.

Con l’app, sarà possibile salvare accessi e password relativi ai servizi e ai siti web, nonché anche password di rete e passkey. Verranno supportati anche i metodi di autenticazione biometrica, come FaceID e TouchID. L’app inserirà in automatico le credenziali durante l’accesso ai siti.