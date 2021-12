Anubi Digital porta in Italia la DeFi istituzionale

Garantire un approccio regolamentato alla finanza decentralizzata, permettendo così di coglierne tutte le opportunità, ma in modo pienamente rispettoso degli standard di sicurezza e in termini di compliance: è questo l'obiettivo di Anubi Digital, neonata realtà torinese, prima del suo genere in Italia e tra le prime al mondo.

La piattaforma si occupa della custodia di alcune tra le più importanti criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Polkadot e Aave, alle quali si aggiungono stablecoin come USDC e USDT (l'elenco crescerà nel corso del 2022), offrendo l'accesso a diverse opzioni di generazione del valore che vanno dallo staking al liquidity mining al lending, completando la suite con servizi di natura fiscale, legale e notarile (tassazione, passaggio di proprietà, successione). Questo il commento di Diego D'Aquilio, CEO e Co-Founder.

Siamo davanti ad una profonda e veloce trasformazione. La crescita esponenziale dell'interesse nelle criptovalute e più in generale nei Digital Assets, tra i quali spiccano sicuramente gli NFT, apre straordinarie opportunità ma necessita al contempo anche della creazione di ambienti affidabili in grado di semplificarne la complessità, permettendo a soggetti privati ed istituzionali di muoversi con rapidità, efficienza e consapevolezza. In questo senso Anubi Digital è tra i primi player al mondo ad operare nella direzione della cosiddetta CeDeFi (Centralized-Decentralized Finance) che combina i servizi della finanza tradizionale con le applicazioni della DeFi.

La volontà dichiarata del team è quella di aiutare il pubblico sempre più vasto e consapevole a possedere criptovalute ed NFT in maniera semplice, sicura e remunerativa : vengono dunque citati anche i Non-Fungible Token, asset digitali che nel corso di questo 2021 ormai prossimo alla chiusura hanno saputo generare volumi di business enormi e attrarre sempre più interesse.

Anubi Digital è entrata a far parte di Aave Arc, primo e al momento unico protocollo di DeFi istituzionale (permissioned), nato dalla collaborazione tra Aave (primario protocollo DeFi) e Fireblocks (azienda leader per soluzioni di custodia). In data 17 dicembre 2021, la società ha depositato liquidità nel pool istituzionale di Aave Arc, inaugurando di fatto una nuova era per la finanza decentralizzata. Prosegue D'Aquilio.

Proud to be the first ever Liquidity Provider into Aave Arc!

Thanks @StaniKulechov, @chainyoda & the @AaveAave team for making this happen and to Rob Salman & Michael Shaulov @FireblocksHQ for supporting us.

December 17, 2021