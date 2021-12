L'altro ieri il CEO di Instagram, Adam Mosseri, in una sua storia pubblicata sul social network ha affermato che Instagram vuole entrare nel mondo degli NFT. Nessun comunicato stampa e nessun annuncio ufficiali. Mosseri però, in merito a questo tema, sembra avere non solo le idee chiare, ma un progetto futuro ben tracciato. E poi, ora che si fa parte del Gruppo Meta non poteva essere altrimenti. Da quanto si evince dalla dichiarazione, l'obiettivo sembra essere quello di rendere questi token decisamente più accessibili a tutti, comprensibili e facili da utilizzare. Cosa c'è di meglio quindi se non una delle piattaforme social più usate dagli utenti?

Instagram e il suo futuro nel mondo degli NFT

Non solo nelle intenzioni di Instagram c'è come fine ultimo quello di introdurre gli NFT, ma l'idea è proprio quella di rendere più fruibili gli stessi e sostenere anche i creatori. Insomma, una sorta di collaborazione a tutto tondo e dove tutto diventa molto più semplice e accessibili agli attori delle parti. Ecco quanto ha dichiarato Mosseri:

Non abbiamo ancora nulla da annunciare per il momento, ma stiamo attivamente esplorando gli NTF e i modi per renderli accessibili a un'audience più ampia. Credo sia un ambito interessante in cui cimentarsi, e anche un modo per poter sostenere i creatori.

Tuttavia, da quanto affermato, sembra che l'idea di Instagram sugli NFT si avvicini molto a ciò che stanno implementando i suoi competitor, come ad esempio TikTok. In pratica, anche Instagram sembra voglia sviluppare gli NFT per dare più agio agli influencer e permettere loro di vendere i loro contenuti e prodotti in formato token. Le parole di Mosseri sembrano confermare molto questo punto: