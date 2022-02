Anziani e protezione dai virus online

Il mondo del web è colmo di insidie, truffe, malintenzionati e virus. La nuova generazione e i più esperti lo sanno bene ed è piuttosto raro che caschino nella rete dei truffatori, sebbene gli utenti di tutte le età dovrebbero fare attenzione quando navigano online. Questo monito è importante soprattutto per le persone più anziane, generalmente poco tecnologiche e dunque fra le vittime preferite degli hacker. Ma quali sono le truffe più frequenti ai danni degli anziani e come proteggerli? Sicuramente insegnare loro a tenere gli occhi aperti e a non credere a tutto ciò che leggono in rete è la base fondamentale da cui partire. In secondo luogo è utile installare sui loro dispositivi d’uso software antivirus che possano difenderli dalle minacce online. Fra i numerosi servizi di sicurezza informatica disponibili, il nostro consiglio cade su Norton 360 Deluxe – in offerta a 34,99 euro – per via della sue ottime funzioni e strumenti in grado di assicurare protezione avanzata e multilivello.

Anziani e internet: le truffe più comuni

Cascare nella trappola di hacker e malintenzionati è questione di un attimo. Questo perché sono capaci di stimolare la curiosità dell’utente, scegliendo argomenti a cui è più affine e interessato. Un esempio molto pratico? Le e-mail di vincita. A tutti piace vincere premi e la truffa dell’estrazione a sorte è vecchia come internet. Questi messaggi solitamente contengono dei link, che gli utenti sono invitati a cliccare, in cui verrà chiesto di inserire informazioni personali per ricevere un premio che non esiste.

Un altro esempio sono SMS, e-mail e messaggi in generale che ci avvisano di un pacco in giacenza a nostro nome. Anche in questo caso il modus operandi è lo stesso: un link che rimanda a una pagina in cui vengono richiesti dati sensibili. Altro classico sono le richieste di donazioni. Fare leva sul buon cuore della gente è uno dei metodi preferiti dai truffatori, che si spacciano per associazioni benefiche al fine di raccogliere soldi che finiscono dritti dritti nelle tasche dei malintenzionati.

Proteggersi dalle truffe: come fare?

Per fortuna esistono una serie di accorgimenti per evitare che noi oppure un nostro caro anziano e / o poco tecnologico finisca vittima di truffe.

Insegnare loro a diffidare da ciò che non si conosce . Spiegare le basi della sicurezza informatica è fondamentale per proteggere da situazioni spiacevoli. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera… beh, probabilmente non lo è affatto.

. Spiegare le basi della sicurezza informatica è fondamentale per proteggere da situazioni spiacevoli. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera… beh, probabilmente non lo è affatto. Utilizzare password forti . Abolire in toto nomi, nomignoli, date di nascita, anniversari e tutti quei riferimenti personali che potrebbero essere collegati alla persona. Le password devono essere lunghe diversi caratteri, forti, composte da caratteri speciali e anche numeri. Inoltre, è buona norma avere password diverse per servizi diversi. Così, nel caso una chiave di accesso venga compromessa, non c’è il rischio per tutti gli altri account. Per ricordarle tutte, è possibile affidarsi ad un servizio Password Manager.

. Abolire in toto nomi, nomignoli, date di nascita, anniversari e tutti quei riferimenti personali che potrebbero essere collegati alla persona. Le password devono essere lunghe diversi caratteri, forti, composte da caratteri speciali e anche numeri. Inoltre, è buona norma avere password diverse per servizi diversi. Così, nel caso una chiave di accesso venga compromessa, non c’è il rischio per tutti gli altri account. Per ricordarle tutte, è possibile affidarsi ad un servizio Password Manager. Usare una VPN . Le VPN sono un ottimo alleato per la navigazione online. Grazie ad un tunnel criptato, infatti, tutti i dati di navigazione diventano completamente anonimi e non rintracciabili sulla rete. Alcuni servizi VPN offrono la possibilità di installarli direttamente sul router di casa, in modo tale che tutti i dispositivi che si collegano alla rete siano protetti in automatico. E così la persona anziana non deve fare assolutamente nessun passaggio extra. È molto importante, però, installare anche sul dispositivo una VPN, in modo tale che sia protetto anche fuori casa quando si collega ad una rete Wi-Fi pubblica.

. Le VPN sono un ottimo alleato per la navigazione online. Grazie ad un tunnel criptato, infatti, tutti i dati di navigazione diventano completamente anonimi e non rintracciabili sulla rete. Alcuni servizi VPN offrono la possibilità di installarli direttamente sul router di casa, in modo tale che tutti i dispositivi che si collegano alla rete siano protetti in automatico. E così la persona anziana non deve fare assolutamente nessun passaggio extra. È molto importante, però, installare anche sul dispositivo una VPN, in modo tale che sia protetto anche fuori casa quando si collega ad una rete Wi-Fi pubblica. Usare un antivirus. Ultimo, ma non per importanza, è l’antivirus. Un buon programma risolve il 90% dei problemi, impedendo che i dispositivi subiscano attacchi – che siano hacker, virus oppure malware. Questo tipo di software generalmente funziona autonomamente, neutralizzando le minacce esterne senza che l’anziano debba preoccuparsi di nulla.

Quale antivirus scegliere: Norton 360 Deluxe

Se non sai quale antivirus scegliere, il nostro consiglio è quello di affidarti a Norton 360 Deluxe che offre una protezione multilivello per tutti i dispositivi e soprattutto garantisce privacy online grazie alla Secure VPN inclusa. Grazie alla promozione in corso, a cui potrai accedere attraverso questo link, potrai risparmiare il 63% sull’acquisto di un abbonamento annuale, che comprende fino a 5 PC, Mac, smartphone oppure tablet. Di cosa è capace Norton 360 Deluxe? Ecco una panoramica delle sue funzionalità principali.

Protezione dalle minacce in tempo reale

Secure VPN

Protezione minori

Password Manager

Backup del PC nel cloud

Smart Firewall per PC o Firewall per Mac

Dark Web Monitoring

