Anziani sotto attacco truffe telefoniche: scatta l'allarme delle istituzioni

Secondo le ultime segnalazioni sono aumentate le truffe telefoniche ai danni degli anziani. Per questo le istituzioni hanno lanciato l’allarme. Si tratta di chiamate da parte di finti Carabinieri che cercano di raggirare questa fascia di popolazione indifesa e sensibile con tecniche di ingegneria sociale spregevoli.

Spesso, queste organizzazioni criminali, che prendono di mira persone anziane con le loro truffe, utilizzando tecniche di spoofing per imitare numerazioni telefoniche ufficiali delle caserme dei Carabinieri delle diverse città e dei differenti paesi, così da destabilizzare chi riceve la chiamata.

Si tratta di un altro elemento importante che rende ancora più difficile per gli anziani riconoscere le truffe telefoniche in arrivo e più facile per i cybercriminali portare a termine con esito positivo i loro raggiri. Indubbiamente, uno degli aspetti più importanti per aiutare le persone anziane a riconoscere queste minacce è l’informazione.

Truffe Telefoniche contro gli anziani: la parola alle istituzioni

Sono diverse le istituzioni che in questi giorni si sono mobilitate lanciando un allarme per avvertire circa il forte aumento di truffe telefoniche ai danni di anziani. Ad esempio, in un comunicato ufficiale, l’Amministrazione Comunale di Ostiano, ha pubblicato un comunicato ufficiale:

“L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Ostiano, informa che da alcuni giorni si stanno verificando telefonate sospette da parte di persone che si spacciano per Carabinieri, con l’obiettivo di ottenere informazioni personali“.

Nello specifico, l’Amministrazione Comunale, ha anche spiegato la tecnica: “Queste chiamate sono tentativi di truffa, indirizzati soprattutto agli anziani, più vulnerabili e spesso ignari dei metodi usati dai truffatori per raggirare e derubare“. Come gli anziani possono difendersi da queste truffe telefoniche?

Mai fornire informazioni personali o familiari.

o familiari. Avvisare subito un familiare di fiducia .

. Contattare le Forze dell’Ordine.

Aggiornarsi e aiutare gli anziani a farlo è quindi fondamentale per evitare di cadere nella trappola di queste truffe.