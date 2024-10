AOC Monitor 27" scende sotto i 90€ per uno schermo FHD da affare

Un monitor con tutto il necessario per passare ore e ore davanti allo schermo senza perderti un dettaglio. Il modello AOC 27B3HM da 27″ è un gioiellino che con la sua risoluzione Full HD e i suoi 75Hz si adatta tranquillamente a qualunque scopo: studio, lavoro e svago. Puoi acquistarlo subito su Amazon a soli 89,99€ con uno sconto del 25% che permette un risparmio notevole.

AOC 27B3HM, monitor 27″ FHD: perché acquistarlo?

Comodo e pratico soprattutto se sei alla ricerca di un nuovo schermo per la tua scrivania. il AOC 27B3HM è un monitor classico che si adatta a vari utilizzi. Anche se non è da prediligere se lo vuoi esclusivamente per il gaming, se per caso ti trovi qualche titolo da giocare sporadicamente, regge il gioco.

Con il suo pannello da 27 pollici la visione è ampia soprattutto perché è dotato di design con bordi sottili e ultra slim. Un secondo vantaggio è il piede che non viene troppo in avanti per essere ideale anche per scrivanie con profondità ridotte.

Risoluzione Full HD con refresh rate fermo a 75Hz e diverse tecnologie che non stancano la vista ma anzi, la proteggono dall’affaticamento. Tra queste la Flicker Free e la riduzione della luce blu. Per quanto riguarda la connessione con il PC o con le console, trovi a disposizione sia un attacco VGA che uno HDMI per il massimo della compatibilità.

Ti lascio facendoti notare che si tratta di un pannello VA che ha una gamma cromatica intensa così da goderti anche eventuale streaming.

A soli 89,90€ su Amazon, l’AOC 27B3HM Monitor da 27″ con risoluzione FHD è un acquisto facile e sicuro. Collegati in pagina per approfittare dello sconto del 25% con un solo click.

Le spedizioni, come al solito, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime.