AOC è un ottimo monitor gaming da 27" in promo a 139€ su Amazon

Le Offerte di Primavera Prime hanno colpito ancora una volta nel segno su Amazon. Infatti, proprio in questo momento si trova in promozione a un prezzo davvero speciale uno dei gioiellini più amati dai gamer per l’ottimo rapporto qualità-risparmio. Cosa stai aspettando? Acquista il monitor da gaming da 27″ AOC a soli 139 euro, invece di 209 euro. Si tratta di un ottimo 33% di sconto.

Dotato di una risoluzione da 2560 x 1440 pixel Quad HD garantisce una qualità superiore delle immagini che risultano estremamente nitide e che rivelano anche i dettagli più fini. Il formato widescreen 16:9 offre un ampio spazio per giocare in maniera immersiva e per lavorare così da fruire di giochi, film e produttività al meglio. Insomma, una fantastica scoperta per chi ama la “perfezione”.

I pannelli Fast IPS sbloccano tutto il tuo potenziale di gioco offrendo tempi di risposta dei pixel molto rapidi, fino a 1 ms. Questo garantisce la completa assenza del motion blur e la presenza di immagini ancora più nitide. Tradotto per il gameplay, si tratta di precisione e prestazione maggiori nei giochi ad alta velocità. Con 180 Hz di refresh rate addio anche ai ritardi.

Non perdere altro tempo! AOC 27″ è il monitor da gaming perfetto per te che cerchi qualità alta e prezzo basso. Confermalo adesso a soli 139 euro!