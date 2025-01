AOC U27P2 è il monitor 27" in 4K che impreziosisce la scrivania (-10%)

Un monitor ideale da mettere sulla scrivania per godere in un pannello in risoluzione avanzata e di colori luminosi e realistici. L’AOC U27P2 è un modello da 27 pollici con tutto il necessario al suo interno ideale per studio e lavoro, i bordi sottili su tre lati aiutano a rendere la visione ancora più ampia. Lo acquisti con soli 268,99€ su Amazon approfittando del ribasso del 10%. Non è molto ma strizza l’occhio, aggiungilo al carrello subito.

AOC U27P2, il monitor da 27″ per ogni utilizzo

Molte volte si finisce col scegliere un monitor gaming anche se quello non è il fine che ne dobbiamo fare. Lasciati stupire da AOC U27P2 che rispetta ogni prerequisito sulla tua lista e rende l’acquisto a buon fine. Infatti, questo modello è ideale sia per studio che per lavoro e con il suo piede che occupa pochissimo spazio, sulla scrivania è un toccasana. Attraverso lo stesso hai l’opzione di montare lo schermo sia in verticale che in orizzontale.

Il pannello da 27 pollici è un IPS con risoluzione 4K UHD con cui scorgere anche il più minimo dettagli. Il refresh rate è fissato a 60Hz e fa il suo lavoro per quanto riguarda una fluidità naturale e che non ti fa vivere un’esperienza frammentata.

Per quanto riguarda la connettività, invece, sul pannello posteriore hai un mondo di possibilità. Entrate HDMI, DisplayPort e Hub USB integrato con cui poter connettere ogni genere di periferica con poco sforzo o senza dover ricorrere a sotterfugi.

In altre parole, questo dispositivo è un ottimo alleato nell’utilizzo quotidiano. A soli 268,99€ su Amazon, il monitor da 27 pollici AOC U27P2 può diventare tuo con un click. Se sei interessato, collegati e approfitta del ribasso del 10% con cui risparmi sul prezzo di listino.

Attraverso i vantaggi Amazon Prime, le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.