Aperto un nuovo data center a Roma: i servizi di Fiber23

Si chiama Fiber23 la società che ha aperto un nuovo e potente data center a Roma per ribadire quelli che sono i suoi obiettivi dalla fondazione avvenuta nel 2016: offrire servizi di ISP a prezzi accessibili alle aziende interessate. Nel giro di pochi anni, la ditta si è espansa con un portfolio che include varie tipologie di progetti: dai siti web complessi di agenzie di stampa e testate online a landing page e e-Shop online che vantano centinaia di migliaia di visitatori giornalieri.

Fiber23 permette a ogni attività di avere il giusto pacchetto per le proprie esigenze al miglior costo del mercato.

Collocazione Server al giusto prezzo: l’offerta Fiber23

Con il debutto del data center di Roma, uno degli obiettivi primari di Fiber23 è affermarsi come fornitore di servizi di collocazione server. Parliamo di un genere di proposta pensato per quelle aziende che hanno bisogno di sfruttare al massimo del potenziale il proprio hardware e di utilizzare dei data center dedicati.

Con questa scelta si ha la possibilità di realizzazione dei progetti personalizzati con dei data center gestiti 24 ore su 24 da professionisti del settore. Gli operatori di Fiber23 possono contare su un decennio di esperienza nel settore, sono abituati a lavorare con centinaia di server e vantano conoscenze hardware e software di primo livello. Sulla base di questa expertise, il gruppo apre i battenti nella nuova dislocazione romana per ampliare la propria presenza in Italia ed offrire un ulteriore riferimento per le aziende interessate.

Scegliendo i servizi di collocazione server di Fiber23, che hanno un prezzo di partenza di €85+IVA, hai accesso al tuo server in ogni momento. Dopo aver programmato la tua visita, sarai accompagnato da un supervisore che ti darà modo di dare uno sguardo in prima persona al data center che stai utilizzando.

Le infrastrutture utilizzate dall’azienda sono solide e sicure, arricchite da sistemi di condizionamento e ventilazione di affidabilità Daikin. L’obiettivo è assicurare una temperatura garantita intorno ai 22 gradi centigradi, con un margine di 2 gradi in salita e in discesa e un’umidità relativa di circa il 50%. Un contesto ideale e controllato, insomma, nel quale far funzionare al meglio le macchine ed offrire garanzia ai dati ivi concentrati.

In questo modo, la tua attrezzatura sarà sempre in grado di fornire le massime prestazioni senza subire episodi di usura prematura. A tutto questo, si aggiunge una connettività complessiva che sfrutta interconnessioni gestite con provider nazionali e internazionali: il peering supera così gli 800 Gb/s.

La connettività internet nel data center di Fiber23 è sempre stabile, veloce e soprattutto sicura: i tecnici specializzati dell’azienda hanno sviluppato una protezione a prevenzione degli attacchi IT “DDoS e Flood” basata su una soluzione di analisi del traffico a “pacchetto” con dotazione hardware ad alte prestazioni che può contare su interfacce di rete 40GE. L’obiettivo è quello di attrezzare l’infrastruttura con protezioni di alto livello per ovviare a possibili attacchi, ancora una volta a garanzia delle attività che i clienti portano sul datacenter.

Hosting SSD, Cloud Hosting e IP Transit: Fiber23 è anche questo

Sebbene la collocazione server sia uno dei punti di forza su cui si concentra maggiormente Fiber23, l’azienda è in grado di offrire diversi servizi pensati sì per le aziende, ma anche per privati.

La prima citazione è doverosamente dedicata ai piani di hosting basati su dischi SSD, che hanno un tempo di attività garantito del 99% e sono in grado di portare al massimo la velocità del tuo sito web.

In tal senso, i vari pacchetti che puoi acquistare a seconda delle tue esigenze di traffico soddisfano tutti i requisiti di affidabilità e sicurezza, con monitoraggio automatici interni ed esterni effettuati 24 ore su 24 ogni 60 secondi, un sistema di ridondanza che garantisce la miglior continuità di servizi e il blocco di qualsiasi attacco DDoS grazie alla tecnologia proprietaria della società. Inoltre, puoi scegliere dei piani hosting specifici dedicati a WordPress, il CMS più conosciuto e utilizzato della rete.

Se hai un’azienda è interessante anche la proposta relativi ai server dedicati e VPS Linux. Tutti i server Fiber23 sono basati su SSD e configurati con processori Intel Xenon di ultima generazione ad alimentare sistemi hardware ad alte prestazioni e sempre la miglior scelta per quanto riguarda il software di virtualizzazione.

Con questo servizio hai incluso un IP gratuito a cui aggiungerne fino a 3 in più basati su una rete europea OSPF/BGP4 ad alta qualità supervisionata 24 ore su 24 con grafici MRTG. La banda larga garantita va da 100 Mbps fino a 10.000 Mbps e, inclusa nel prezzo, l’assicurazione contro incendi e surriscaldamento eventuale delle macchine.

Fiber23 si inserisce pertanto nel mercato ISP (Internet Service Provider) con l’obiettivo di offrire sempre la miglior scelta per le tue esigenze, che tu sia un privato o un’azienda.

Scegliendo il nuovo data center di Roma si ha la certezza di contare su velocità, efficienza e funzionalità di sicurezza di ultima generazione, allo scopo di fornire una protezione totale dei dati e l’uso di risorse veloci, stabili e affidabili.

Come iniziare

Per qualsiasi informazione, puoi metterti in contatto con il team di assistenza Fiber23, pronto a fornirti qualsiasi dettaglio in merito ai servizi offerti per collocazione server, cloud, hosting, IP transit per aziende e molto altro ancora. I tecnici specializzati della tua società saranno subito al tuo fianco per supportarti nella nascita di soluzioni aziendali predefinite o personalizzate ad-hoc per la creazione e la gestione del tuo progetto.

