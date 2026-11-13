 Apertura partita IVA online, ecco come funzionerà
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Apertura partita IVA online, ecco come funzionerà

L'Agenzia delle Entrate offrirà un nuovo servizio per comunicare l'inizio di un'attività professionale o artistica e ricevere il numero di partita IVA.
Apertura partita IVA online, ecco come funzionerà
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L'Agenzia delle Entrate offrirà un nuovo servizio per comunicare l'inizio di un'attività professionale o artistica e ricevere il numero di partita IVA.
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I professionisti potranno aprire una partita IVA online, utilizzando un nuovo servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate. Verrà attivato nei prossimi giorni, ma il funzionamento è stato già comunicato con il provvedimento del direttore Vincenzo Carbone. La compilazione e l’invio della dichiarazione di inizio attività avverrà tramite una semplice procedura. Non servirà più un commercialista o la presentazione di documenti cartacei.

Requisiti e modalità di utilizzo del servizio

Il servizio, che sarà disponibile nell’area riservata, potrà essere utilizzato dalle persone fisiche che iniziano un’attività artistica o professionale in Italia (anche da chi ha già avviato l’attività da non più di 30 giorni). Sono esclusi i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (REA) e alla presentazione della Comunicazione unica d’impresa. Per accedere alla procedura guidata servono ovviamente SPID, CIE o CNS, come per tutti i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura accompagnerà l’utente nella compilazione, consentendogli di inserire le informazioni richieste o modificare quelle eventualmente già disponibili e inviare la dichiarazione di inizio attività. Dopo la trasmissione, il contribuente potrà consultare e scaricare la ricevuta con il numero di partita IVA attribuito.

Le informazioni inserite dall’utente sono sottoposte a controlli automatici finalizzati a verificarne la completezza, la correttezza formale e la coerenza con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria, nonché ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’utilizzo del servizio. Se la comunicazione non può essere accolta, il sistema trasmetterà una ricevuta di scarto con le relative motivazioni.

La disponibilità dei documenti (ricevuta con numero di partita IVA e di scarto) verrà segnalata anche tramite un messaggio sull’app IO. La data di attivazione del servizio sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Agenzia delle Entrate (PDF)

Pubblicato il 13 nov 2026

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13 nov 2026
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