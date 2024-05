Guarda in streaming Apes Revolution: Il Pianeta delle Scimmie

Ottavo capitolo del franchise Il Pianeta delle Scimmie, nonché uno dei più riusciti e apprezzati, il film Apes Revolution (titolo originale Dawn of the Planet of the Apes) è in streaming su Disney+. Interpretato da Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman e Keri Russell, è ambientato a dieci anni di distanza dagli eventi raccontati nella pellicola originale.

Apes Revolution: Il Pianeta delle Scimmie

Si tratta di una produzione accolta molto positivamente sia dal pubblico che dalla critica, in grado di ottenere una media voto pari rispettivamente a 88% e a 91% nelle recensioni raccolte dall’aggregatore Rotten Tomatoes. Insomma, è da vedere assolutamente. La durata è pari a 2 ore e 13 minuti, ci sono il doppiaggio e i sottotitoli in italiano, il rating assegnato è 12+. Ecco la breve sinossi condivisa dalla piattaforma, rigorosamente senza spoiler.

Dieci anni dopo che un virus mortale ha distrutto la maggior parte dell’umanità, i sopravvissuti si ritrovano sull’orlo della guerra con un gruppo di scimmie geneticamente modificate guidate da Cesare, una guerra che potrebbe determinare quale specie dominerà la Terra.

L’indimenticabile primo film de Il pianeta delle scimmie risale al lontano 1968, tratto dall’omonimo romanzo di fantascienza pubblicato cinque anni prima da Pierre Boulle. Il protagonista è Charlton Heston e anche in questo caso lo trovi in streaming sulla piattaforma.

