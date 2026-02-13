AppControl: l'app gratis che batte il Task Manager di Windows

Il Task Manager di Windows 11 è uno di quei programmi che tutti usano e nessuno ama. Funziona, nel senso più elementare del termine, mostra cosa gira sul PC e permette di ammazzare i processi impazziti. Ma fa il minimo indispensabile e per tutto il resto ci si deve arrangiae. Cronologia delle prestazioni? No. Temperatura della CPU? Nemmeno. Avvisi quando un’app accede alla webcam? Figuriamoci.

Qualcuno si è stancato di aspettare che Microsoft risolvesse il problema e ha sviluppato la soluzione da solo. Si chiama AppControl, ed è persino gratuito.

Addio Task Manager: AppControl fa quello che Windows non fa

La funzione killer di AppControl è la cronologia dettagliata. Non mostra solo cosa sta succedendo adesso, permette di riavvolgere il nastro fino a tre giorni indietro. È possibile individuare esattamente quale app ha iniziato a divorare la RAM, quale processo ha messo in ginocchio il processore durante la notte, quale programma ha stressato il disco mentre si dormivano tranquilli.

Ogni volta che si apre un’applicazione, AppControl la piazza sulla timeline. Ogni processo in esecuzione ha la propria storia delle prestazioni, con tanto di informazioni sul publisher, sulla posizione del file e su chi ha generato quel processo. C’è persino un rilevamento delle app mai avviate prima, utile per scovare software sospetto che si è materializzato sul PC senza che nessuno l’abbia invitato. E se si vuole sapere cosa fa un processo misterioso, basta cliccarci sopra per ottenere una spiegazione. Niente più ricerche su Google per capire se “svchost.exe” sia un componente di sistema o un virus travestito.

Avvisi intelligenti e regole personalizzate

Dove AppControl diventa davvero interessante è nel sistema di notifiche. È possibile ricevere un avviso ogni volta che un’app accede al microfono o alla webcam, quando un’applicazione non firmata digitalmente è in esecuzione, o quando si verificano eventi che ritenete importanti.

Si possono anche creare regole personalizzate: bloccare determinati publisher, disabilitare app problematiche, impostare restrizioni automatiche.

Temperatura CPU in tempo reale

AppControl mostra la temperatura della CPU in tempo reale. Il Task Manager di Windows 11, nel 2026, ancora non lo fa. La temperatura della GPU è stata aggiunta anni fa, ma quella della CPU, probabilmente il dato più richiesto da chiunque abbia mai avuto un problema di surriscaldamento, resta un miraggio. AppControl risolve anche questo, con monitoraggio in tempo reale sia per CPU che per GPU.

Un difetto: l’interfaccia sembra un’app Android

Non tutto è perfetto. L’interfaccia grafica di AppControl ha uno strano aspetto, sembra un’app Android trapiantata su Windows, con quell’estetica che stona un po’ nel contesto desktop. Se gli sviluppatori avessero usato WinUI, il linguaggio di design nativo di Windows 11, il risultato sarebbe stato più coerente. È un difetto estetico, non funzionale, ma pe un’app che fa tutto così bene è un peccato.