App e privacy: quali raccolgono i nostri dati?

Quanto sanno di te le applicazioni che utilizzi? Quello della privacy è un tema (e un problema) diffuso, anche tra le app più note come social network o messaggistica. Apparentemente innocue, alcune potrebbero rivelarsi potenzialmente dannose per quanto riguarda i nostri dati sensibili: ma come possiamo individuarle e quali sono le app che condividono i dati raccolti con aziende di terze parti? Proteggersi è possibile? A fare il punto della situazione è il team di Atlas VPN.

Quali sono le peggiori applicazioni

Applicazioni diverse raccolgono, ovviamente, informazioni diverse e spesso coinvolgono direttamente la funzionalità dell’app stessa. Ad esempio un servizio e-commerce potrebbe raccogliere dati sugli articoli preferiti di un utente o sugli acquisti comuni. I tracker fitness potrebbero invece avere accesso a informazioni più riservate, così come i social. Atlas VPN individua tra le peggiori categorie in termini di privacy i social media, le app di food delivery, salute mentale e monitoraggio ciclo mestruale per le donne, app di appuntamenti, messaggistica e videocall.

Ma queste informazioni restano confinate alla sola esperienza con la singola applicazione oppure vengono vendute ad aziende di terze parti? Come sottolinea il team di Atlas, purtroppo quest’ultima opzione può accadere. Come emerge da un report di Mozilla.org, tra le app coinvolte da questa politica ci sono Facebook, Twitter, Instagram, SnapChat e Tinder. Altre hanno invece dichiarato di non vendere informazioni a terzi, tra cui TikTok, LinkedIn, mentre altre ancora – come UberEats – condividono questi dati solamente dietro il consenso diretto dell’utente.

Come proteggere la propria privacy?

Resta essenziale, prima di iscriversi a qualsivoglia applicazione o sito web, leggere con attenzione i termini e le condizioni che vengono proposti. Spesso, infatti, vengono accettati senza nemmeno sapere cosa contengono e questo dà libero accesso a certe applicazioni alle nostre informazioni personali e sensibili. Per proteggerti, tuttavia, puoi comunque adottare delle accortezze: utilizzare la navigazione in incognito, ad esempio, ancora meglio attivare un servizio VPN per aggiungere un ulteriore livello di privacy alla navigazione.

Noi ti consigliamo Atlas VPN, studiata per proteggere i tuoi dati in modo sicuro ed efficace, garantendo al tempo stesso una connessione veloce e stabile ovunque. Con questo ottimo servizio potrai infatti scegliere tra oltre 750 server VPN ad alta velocità, beneficiando anche dei protocolli di sicurezza WireGuard e IKev2/IPSec abbinati a crittografia AES-256.

Anche il prezzo è piuttosto contenuto. Grazie alla promozione in corso, è possibile sottoscrivere un piano due anni all’83% di sconto – pari a solo 1,67 euro al mese. L’offerta include, inoltre, due mesi gratis e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall’acquisto. Per saperne di più, ti invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Atlas VPN disponibile a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.