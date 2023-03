App fake per shopping online ti rubano denaro: come evitare rischi

I file APK, legati spesso ad applicazioni non presenti sugli store ufficiali, possono essere molto pericolosi. Di recente, per esempio, è stata segnalata una truffa legata ad app fake per shopping online, diffuse proprio tramite file con il formato APK (Android Package Kit).

Se installate su dispositivi privi di protezione, questi andrebbero a raccogliere informazioni sensibili riguardo carte di credito/debito degli utenti o altri dati riservati.

Questo tipo di truffa è stata messa in atto da alcuni hacker provenienti dalla Malesia che sono stati prontamente arrestati dalle autorità locali (si parla di 7 persone). Nonostante ciò, come è facile comprendere, il rischio di cadere in tranelli di questo tipo è concreto anche per chi vive nel nostro paese.

App fake per shopping online? Un pericolo per qualunque utente

Se questo tipo di azione può sembrare circoscritto all’Asia, in realtà non è così. Attraverso file APK infatti, è possibile manomettere pressoché qualunque tipo di smartphone, accedendo a informazioni altrimenti ben protette.

Per prevenire problemi di questo tipo, oltre a rivolgersi esclusivamente a Google Play per le proprie app, è bene mantenere una certa prudenza e, possibilmente, affidarsi a strumenti adeguati per la protezione digitale.

In questo contesto, McAfee Total Protection è una delle migliori scelte che si possono fare. Con questo strumento, infatti, si va oltre al semplice strumento per la scansione e il rilevamento di malware.

La VPN integrata, per esempio, è un ottimo modo per agire lato privacy e navigazione anonima online. Il gestore di password, dal canto suo, propone una soluzione pratica e sicura per quanto concerne le preziose parole d’accesso.

Infine, a rendere ancora più interessante McAfee Total Protection, è anche l’attuale promozione.

Il prezzo di questa suite di sicurezza è infatti disponibile con ben 80 euro di sconto, il che porta il suo prezzo a soli 49,95 euro all’anno.

