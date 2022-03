Freedom24, introdotti più servizi nell'app

Il portale online freedom24.com di Freedom24 è un progetto di Freedom Finance Europe Ltd., la filiale europea della holding pubblica Freedom Holding Corp. E’ anche quotata sul NASDAQ (FRHC ).

La sede della holding si trova negli Stati Uniti. La holding è regolamentata dall’American Securities and Exchange Commission (SEC) e Freedom Finance Europe Ltd. è regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Opera quindi secondo le regole MiFID II, che è un quadro legislativo con alti livelli di protezione degli investitori varato nel gennaio 2018.

Di recente, Freedom24 ha implementato la sua app con nuovi servizi appannaggio degli utenti investitori. Ecco le novità principali.

Freedom24 app novità

Le app hanno rivoluzionato il modo di investire, giacché permettono di farlo ovunque ci troviamo, con pochi tap. Oltre a consentire all’investitore di controllare le posizioni già aperte, per eventuali correzioni in corso.

Orbene, il team di sviluppatori di Freedom24 ha deciso di implementare la sua la versione mobile della piattaforma, destinata ai principali sistemi operativi iOS e Android.

Questa volta il cambiamento più importante nell’aggiornamento è l’introduzione di una sezione con idee di investimento. Gli analisti di Freedom Finance ora offrono consigli in-app con descrizioni dettagliate. Gli utenti possono valutare i rischi, il potenziale e l’orizzonte di investimento.

La sezione Idee di investimento indica quale analista sta offrendo una raccomandazione e quanti utenti della piattaforma hanno già visualizzato l’offerta. Inoltre, è possibile mettere “Mi Piace” alle idee.

L’icona “Idee” si troverà al centro invece della scheda “Ordini“. La sezione “Ordini“, che è stata sostituita da “Idee“, è stata spostata nel menu “Portafogli“.

Non ti resta che aggiornare l’app Freedom24 per iOS e Android in modo che idee di investimento promettenti siano sempre a portata di mano.

Freedom24 contatti

Sul portale della società di investimenti cipriota ci sono in modo trasparente tutti i membri dello staff. Inoltre, è possibile trovare i contatti della società. Vale a dire:

Indirizzo: Christaki Kranou 20, C Tower, 5th Floor, Germasogeia, Limassol 4041 Cyprus

Telefono: +357 25 25 77 85 (09:00 – 21:00 UTC+2)

email: info@freedomfinance.eu

sito internet: https://freedomfinance.eu/

La piattaforma è sicura?

Possiamo rispondere tranquillamente di sì a questa domanda, per questi motivi:

I tuoi investimenti sono protetti dalla legislazione europea e assicurati fino a 20.000 euro. I titoli acquistati sono di tua proprietà. È possibile ottenere la prova dei documenti di proprietà. Freedom Finance è autorizzato da CySEC e completamente conforme a MiFID II La trasparenza e l’affidabilità del business sono confermate dai revisori della borsa valori NASDAQ degli Stati Uniti

Scopri di più su Freedom24 da questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.