App Google per Android: la barra di ricerca ora è gigantesca!

Nella stessa giornata in cui Google preannuncia l’arrivo futuro della Modalità Lettura su Google Chrome e ChromeOS, sistema operativo installato nei Chromebook, la società avvia la distribuzione di un update alquanto bizzarro per l’app Google su Android. In attesa della riprogettazione completa seguendo il design proprietario Material You, la barra di ricerca diventa gigantesca con il recente update inviato tramite Play Store.

Che succede alla barra di ricerca di Google?

Come segnalato dagli attenti colleghi di 9to5Google, dopo mesi dall’introduzione della medesima modifica sull’app Google per iOS, la versione per Android riceve l’update con la versione beta 12.14. Come potete vedere giusto sotto, la barra di ricerca a breve occuperà la maggior parte dello schermo risultando forse sovradimensionata, ma per una ragione semplice: rendere più evidente la funzionalità chiave dell’app, facilitando all’utente l’interazione con essa stessa.

Giusto sotto alla barra di ricerca modificata apparirà anche un carosello con suggerimenti relativi a Google Lens, tra cui l’acquisto di prodotti scovati dall’algoritmo negli screenshot salvati su Google Foto; o l’accesso rapido a Google Traduttore e alla fotocamera per tradurre testi. In breve, l’app consentirà prevalentemente di usare Lens con pochi tap, ottimizzando l’esperienza di ricerca di contenuti online.

Trattandosi di una novità rilasciata nella Beta e non ancora nella versione stabile del servizio, l’azienda statunitense continuerà a raccogliere il feedback degli utenti nel corso delle prossime settimane, apportando modifiche a seconda dei commenti ricevuti. In poche parole, saranno gli utenti Android stessi a definire la permanenza di questo cambio di design o meno.

Altre novità in arrivo

Ricordiamo infine che, sempre oggi 28 marzo 2023, la Grande G ha svelato una novità importante per Meet: l’introduzione dell’IA per identificare le mani alzate degli studenti durante le lezioni. Per accedervi sarà necessario attendere ancora qualche mese, ed essere iscritti al pacchetto Workspace for Education.