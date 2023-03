Google Chrome e ChromeOS riceveranno una modalità Lettura

Per anni Google Chrome ha avuto una modalità Lettura nascosta, concepita per consentire la visualizzazione semplificata delle pagine Web visitate senza immagini, video o altri dettagli del design. La feature non è mai stata ufficializzata o lanciata stabilmente sul browser dalla società statunitense, fino a oggi. Parallelamente alle novità annunciate per Google Meet, al BETT 2023 Google ha confermato che ChromeOS e il browser desktop Chrome stanno ottenendo la Reader Mode definitiva.

La modalità Lettura arriva su Chrome

Dopo il debutto su Android nel 2022, questa opzione “inedita” diventa accessibile mediante il pannello laterale destro del browser Desktop nel medesimo menu a discesa dove si trovano Elenco di lettura e Segnalibri. Pur non essendo disponibile da oggi stesso, 28 marzo 2023, sappiamo che, come anticipato, funzionerà semplicemente per “ridurre gli elementi di distrazione sullo schermo e aiutare a concentrarsi sul contenuto principale di una pagina”, come potete vedere nell’immagine sottostante.

La modalità Lettura apparirà dunque fianco a fianco con il contenuto originale, in un pannello allargabile in qualsiasi momento. Inoltre, si può modificare il font, si possono aumentare le dimensioni del testo, modificare il colore dello sfondo e regolare sia interlinea che margini.

Pur non essendo una novità ed esistendo su Chrome da diverso tempo, questa feature verrà implementata formalmente su browser Chrome (Mac, Windows, Linux) e ChromeOS (versione 114) entro la fine dell’anno, dando tempo a sufficienza ai tecnici di Big G per applicare le ultime modifiche e ottimizzare il funzionamento prima del lancio.