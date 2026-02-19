App IO: avvisi pagoPA anche con Google Pay su Android

Nell’ultima versione 3.24.1. dell’app IO per Android è inclusa un’importante e utile novità. Gli utenti possono pagare gli avvisi pagoPA con Google Pay. Questo metodo di pagamento si aggiunge quindi a quelli già presenti da tempo. L’app IO per iOS è ferma alla versione 3.23.1, ma il supporto per Apple Pay era stato aggiunto con la versione 3.16.0 del 14 ottobre 2025.

Google Pay e altre novità

In base agli ultimi dati disponibili, l’app IO viene molto utilizzata come archivio digitale. Gli utenti hanno caricato oltre 17 milioni di documenti nella sezione Portafoglio (nota come IT-Wallet), sfruttando l’omonima funzionalità Documenti su IO. Prossimamente sarà possibile avere anche la versione digitale della tessera elettorale.

L’altra funzionalità molto popolare è quella che consente il pagamento degli avvisi pagoPA (tasse universitarie, TARI, multe e altri). L’app IO per Android supportava già diversi metodi di pagamento: carta di debito/credito/prepagata, BANCOMAT Pay, Klarna, MyBank, Postepay, PayPal e Satispay. A partire dalla versione 3.24.1 è disponibile anche Google Pay.

Nella pagina dedicata nel centro assistenza sono illustrati i passi da seguire:

Apri l’avviso pagoPA premendo sul relativo messaggio o usando la sezione Inquadra per scansionare il codice QR dell’avviso cartaceo Seleziona Google Pay dalla lista dei metodi disponibili e premi Continua Scegli chi gestirà il pagamento Verifica l’importo, inclusi i costi di commissione applicati, poi premi Continua Premi Paga Si aprirà la schermata di Google Pay: scegli la carta con cui vuoi pagare e autorizza il pagamento seguendo le istruzioni Quando viene confermata l’operazione, visualizzerai l’esito del pagamento

La ricevuta in PDF sarà disponibile nella sezione Pagamenti (sarebbe utile una funzione di ricerca).

Anche la seconda novità riguarda i pagamenti. Se l’utente paga un avviso pagoPA con carta è possibile inserire i relativi dati direttamente al momento del pagamento (anche con le carte usa e getta). Come indicato nella pagina del centro assistenza, solo per il pagamento veloce con PayPal è necessario inserire preventivamente il metodo nella sezione Portafoglio.