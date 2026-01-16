 App IO: arriva il messaggio per la Carta della Cultura
Il Ministero sta inviando un messaggio nell'app IO con l'esito della richiesta a chi ha inviato la domanda per la Carta della Cultura.
Informatica App e Software
Punto Informatico

Un lettore (che ringraziamo) ci segnala la comparsa di un messaggio in arrivo sull’app IO e relativo alla Carta della Cultura. Afferma di averla richiesta mesi fa, appena è stato possibile, direttamente all’interno dell’applicazione. Ricordiamo che si tratta del contributo di 100 euro messo a disposizione dei nuclei familiari aventi diritto per l’acquisto di libri, in formato cartaceo o digitale, presso librerie e punti vendita convenzionati.

Carta della Cultura: il messaggio sull’app IO

L’avviso si presenta sotto forma di una notifica come quella visibile qui. Proviene dal Ministero della Cultura, il dicastero che gestisce l’iniziativa. Come si può leggere, in questo caso il bonus non è stato assegnato (Non è stato possibile assegnarti la Carta delle Cultura). Possiamo dunque immaginare che stiano arrivano anche le comunicazioni con esito positivo.

La notifica dell'app IO per la Carta della Cultura

Aprendo il messaggio compare un testo più lungo e completo, che individua il problema nella mancata conformità o presentazione dell’ISEE. Per ottenerla era infatti necessario che l’indicatore non superasse i 15.000 euro annui.

Il messaggio dell'app IO per la Carta della Cultura

Anche se si perde la notifica, l’avviso con l’esito rimarrà sempre visibile nella sezione Messaggi dell’app IO, accessibile direttamente dalla schermata principale.

Come è avvenuta l’assegnazione del contributo

È stato possibile effettuare la richiesta per tutto il mese di ottobre, dall’1 al 31. Chi ha effettuato la domanda soddisfacendo i requisiti è entrato in una graduatoria (una per ogni anno) e l’assegnazione è avvenuta in base alla disponibilità dei fondi, tenendo conto dell’ordine cronologico di invio.

L’iniziativa è stata curata come già scritto dal Ministero in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura, PagoPA, CONSAP e SOGEI, con l’obiettivo dichiarato di contrastare la povertà educativa e culturale che affligge il nostro paese.

Sulle pagine del sito ufficiale è disponibile l’elenco completo dei punti vendita convenzionati nei quali è possibile effettuare gli acquisti utilizzando la Carta della Cultura.

Pubblicato il 16 gen 2026

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
16 gen 2026
