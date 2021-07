App IO: modalità opt-in per attivazione servizi

Da qualche giorno l'app IO è al centro dell'attenzione perché molti utenti attendono il rimborso del Cashback. Il Garante della Privacy aspettava invece l'aggiornamento che include le due novità promesse da PagoPA. Ciò è effettivamente avvenuto con le versioni 1.29.0.1 per Android e 1.29.0 per iOS.

App IO: opt-in per servizi e invio email

Dopo un breve “scontro istituzionale”, il Garante della Privacy ha autorizzato PagoPA ad utilizzare l'app IO per consentire agli utenti di recuperare il Certificato verde COVID-19, noto anche come Green Pass. Quando il certificato è disponibile viene inviato un messaggio in modalità push, aprendo il quale verrà scaricato il famoso codice QR dalla Piattaforma DGC.

Nelle note di rilascio è scritto solo “La versione più recente risolve vari problemi tecnici e migliora le prestazioni dell'app“. In realtà PagoPA ha introdotto due importanti novità, rispettando la scadenza del 9 luglio. Per impostazione predefinita, tutti i servizi disponibili erano finora attivi, così come l'inoltro dei messaggi via email (modalità opt-out). Il Garante della Privacy aveva invece chiesto l'introduzione di una modalità opt-in.

Dopo aver installato l'aggiornamento, al primo avvio verrà mostrata una schermata che avvisa l'utente della possibilità di attivare i singoli servizi e della disattivazione dell'inoltro dei messaggi via email. Nella schermata successiva vengono mostrate le due opzioni: configurazione rapida (tutti i servizi attivi) e configurazione manuale (scelta dei singoli servizi). Scegliendo quest'ultima appare un avviso per chiarire che non arriveranno messaggi dai servizi futuri.

È comunque possibile ripristinare la configurazione rapida e l'inoltro dei messaggi via email nelle Preferenze (scheda Profilo in basso a destra).

IMPORTANTE: la scelta della configurazione manuale comporta la disattivazione del servizio Cashback, quindi è necessario riattivarlo manualmente per ricevere il messaggio relativo al rimborso.