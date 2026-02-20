Tessera elettorale nell'app IO: Assoutenti vuole anche CIE

Da alcuni giorni sappiamo con certezza che la tessera elettorale sarà disponibile nell’app IO. Non è chiaro quando, quasi certamente non in tempo per il referendum di marzo, ma arriverà. Per votare Sì o No dovremo recarci alle urne ancora con la versione cartacea. È solo una delle novità che interessano IT-Wallet, già attivato da oltre 10 milioni di cittadini all’interno dell’applicazione.

Assoutenti sulla tessera elettorale nell’app IO

Sul tema è intervenuta Assoutenti, associazione nazionale impegnata nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali dei consumatori, da sempre attenta a tutto ciò che riguarda i servizi pubblici. Ha espresso soddisfazione per questa novità che interessa il portafoglio digitale, definendola come parte di un percorso importante che rafforza la semplificazione amministrativa e la conservazione sicura dei documenti personali . Queste le parole del presidente Gabriele Melluso.

Proporremo al sottosegretario Alessio Butti di illustrare questi vantaggi attuali e le prospettive future nell’ambito del CNCU, affinché si apra un confronto strutturato con le associazioni dei consumatori su un tema strategico per il Paese.

Per esteso, CNCU si legge Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. È l’organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale.

Per la CIE ci sarà da aspettare: fino al 2027?

Melluso auspica che presto anche la carta di identità elettronica possa trovare posto all’interno dell’app IO, anche in vista dell’addio a SPID, ma ci sarà da aspettare. È stato lo stesso sottosegretario Butti a confermarlo, lo scorso anno: l’intenzione c’è, ma l’obiettivo è averla entro la fine della legislatura, vale a dire al più tardi nel 2027 inoltrato.

Prima arriveranno altri nuovi documenti. A quelli già supportati (tessera sanitaria, patente di guida e carta europea della disabilità) si aggiungeranno indicatore ISEE, titolo di studio e di iscrizione scolastica, certificato di residenza e la già citata tessera elettorale.