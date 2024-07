L'app Meteo di Windows 11 si aggiorna: le novità

L’app Meteo preinstallata di Windows 11 sta per ricevere un nuovo aggiornamento che introdurrà una serie di modifiche volte a migliorare l’esperienza utente e a rendere l’app più intuitiva e completa.

Le novità riguardano principalmente la home page, con un nuovo design simile a Fluent, una navigazione semplificata e un tema luminoso. Inoltre, alcune sezioni sono state rinominate e arricchite con nuove informazioni e visualizzazioni. Le novità sono state segnalate da @ChangeWindows su X.

Finally, we get to "Weather trends", an overview of the historic weather in your chosen location. pic.twitter.com/ZzdEu7V7HH

