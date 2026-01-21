App Microsoft vanno in crash su Android 16, caos totale sui Pixel

Sui Pixel 6 e modelli successivi, aprire Teams, Outlook o PowerPoint è diventato un esercizio di fede e pazienza. Si clicca sull’icona, l’app lampeggia per un istante, e poi si chiude. Google aveva promesso che l’ultima beta di Android 16 QPR3 avrebbe risolto il problema. Le note dell’aggiornamento lo dicevano chiaramente: il bug era stato individuato, corretto, risolto. Peccato che la realtà sia ben diversa. Le app Microsoft continuano ad andare in crash. E gli utenti, giustamente, non ne possono più.

Le beta di Android QPR hanno una particolarità, Google stessa le dichiara sicure per l’uso quotidiano. Non sono esperimenti selvaggi riservati agli smanettoni, ma aggiornamenti trimestrali pensati per essere installati senza troppi rischi.

Android 16 manda in tilt le app Microsoft

Il bug non colpisce tutti allo stesso modo. Alcuni utenti riferiscono che nessuna app Microsoft funziona. Altri dicono che solo alcune vanno in crash. E poi c’è chi, con la stessa identica configurazione hardware e software, non ha problemi di alcun tipo. Anche Microsoft Launcher è finito nel calderone, secondo alcune segnalazioni. Quindi non è solo questione di app aziendali. È proprio che Android 16 e l’ecosistema Microsoft non riescono a trovare un terreno d’intesa.

Google, dopo aver ammesso che il problema persiste, ha proposto una soluzione temporanea: installare l’ultima versione beta di Microsoft Intune. Che è un’app aziendale usata per gestire i dispositivi e i permessi dei dipendenti. L’alternativa è tornare a una versione precedente di Android 16, quella prima che il bug facesse la sua comparsa. Operazione che ormai si può fare senza cancellare tutti i dati del telefono. Ma chi è in un contesto aziendale, potrebbe dove contattare prima il responsabile IT.

Il mistero del bug random

La cosa più strana è l’imprevedibilità. In teoria, se un bug colpisce Android 16 QPR3 Beta 2 sui Pixel 6 e successivi, dovrebbe colpire tutti allo stesso modo. Stesso sistema operativo, stessa versione, stesso hardware. E invece no. Alcuni utenti non riescono ad aprire nemmeno una singola app Microsoft. Altri possono usare Outlook ma non Teams. Altri ancora non hanno problemi di sorta.

Questo rende la diagnosi un incubo. Come si fa a capire cosa causa il bug? E se non si capisce da cosa dipende, come si fa a risolverlo in modo definitivo? Google sta lavorando al problema, ma praticamente sta brancolando nel buio, cercando di capire quale variabile misteriosa faccia scattare il crash. Potrebbe essere una configurazione specifica, un’interazione con altre app, un dettaglio nascosto nei permessi.

Alla fine, il messaggio che passa è che anche quando Big G stessa dice che una beta è stabile, non lo è davvero. E forse, aspettare la versione finale non è poi una cattiva idea.