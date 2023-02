App mobile e conto online aziendale: qual è la miglior scelta?

I conti online aziendali sono strumenti ormai molto diffusi. Il loro principale pregio è quello di semplificare in maniera sostanziosa diversi aspetti legati al business: dalla fiscalità alla gestione del flusso di cassa.

A rendere ancora piacevole la loro fruizione sono, molto spesso, software e app specifiche. Queste, proposte dalla stessa piattaforma, offrono diverse funzionalità. Tenendo presente della comodità legata all’uso degli smartphone, il peso di questi programmi in fase di scelta del conto è determinante.

Optando per una soluzione come Tot, per esempio, è possibile effettuare qualunque tipo di operazione bancaria legata alla propria azienda con pochi tocchi sul display del telefono.

Non solo: con l’apertura di un conto su questa piattaforma, è possibile saggiare con mano le sue potenzialità gratuitamente per 30 giorni.

L’app mobile di Tot offre il massimo nel contesto di aziende e business di vario tipo

Il software proposto da Tot è accessibile sia da computer che da smartphone.

A prescindere dalla piattaforma scelta, con un unico canone è possibile gestire a 360 gradi il conto aziendale. Stiamo parlando di un conto con IBAN italiano e della possibilità di effettuare bonifici SEPA online fino a 250.000 euro.

Allo stesso modo, con pochi e semplici tocchi sul display (o clic su computer) è possibile inviare pagamenti SSD, gestire utenze, effettuare pagamenti di modelli F24 e tanto altro.

A supporto dell’app di Tot poi, vi è una carta di credito Visa. Questa funziona sia attraverso la modalità contactless che con il sistema Google Pay.

Lato affidabilità, Tot offre tutto ciò che un consumatore necessita per dormire sonni tranquilli.

Stiamo parlando di una partnership con Banca Sella e con la protezione del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi. Quest’ultimo, di fatto, protegge tutti i clienti Tot con depositi fino a 100.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.