App Store: Apple ha rimosso più di 540.000 app obsolete

Da un’indagine condotta a maggio scorso era emerso che sull’App Store di Apple e sul Play Store di Google erano presenti la bellezza di 1,5 milioni di applicazioni abbandonate dagli sviluppatori. Si tratta di una circostanza del tutto normale, così com’è del tutto normale che vengano effettuate delle “pulizie” per rimettere a posto la situazione ed è proprio quello che ha fatto il colosso di Cupertino recentemente.

App Store: Apple ha eliminato 541.697 app nel terzo trimestre

I dati da poco diffusi mostrano infatti che Apple ha rimosso 541.697 app obsolete da App Store nel terzo trimestre. Adesso, dunque, il numero di app presenti sullo store di Apple è di 1.642.759, con un calo del 24,79% dal secondo trimestre del 2022. Si tratta del numero complessivo più basso registrato negli ultimi sette anni, con l’ultima misurazione analoga che risale al terzo trimestre del 2015, quando vennero conteggiate 1.672.271 applicazioni.

Interventi di rimozione di app di questa portata sono fondamentali per ragioni di sicurezza, in quanto applicazioni non aggiornate da tempo potrebbero essere sfruttate da malintenzionati per diffondere malware sui dispositivi degli utenti. Proprio per tale ragione, è anche bene equipaggiare i propri dispositivi con comprovate soluzioni per la protezione, come nel caso dell’antivirus Norton 360 Premium che è in grado di agire pure su iOS/iPadOS.

Da notare che, sulla base dei dati in questione, attualmente App Store è il secondo store per numero di applicazioni, con il Play Store di Google in testa con 3.553.050 contenuti e Amazon è al terzo posto con 483.328.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.