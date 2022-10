App Store: invasione di inserzioni su gioco d'azzardo

Da ieri sono iniziate ad apparire più inserzioni pubblicitarie nell’App Store. Qualcosa non ha funzionato perché molti sviluppatori hanno segnalato la presenza di numerosi banner che pubblicizzano app sul gioco d’azzardo. Alcuni sottolineano che forse Apple guadagna poco dalle commissioni incassate per ogni acquisto in-app.

In precedenza, le inserzioni erano presenti solo nella scheda Cerca e nei risultati delle ricerche. Da ieri vengono mostrate anche nella scheda Oggi e nella sezione “Potrebbero piacerti anche”, visibile nella parte inferiore delle pagine delle app. Diversi sviluppatori hanno tuttavia notato che molte inserzioni pubblicizzano app sul gioco d’azzardo (scommesse, casino e simili).

Now my app’s product page shows gambling ads, which I’m really not OK with.

Apple shouldn’t be OK with it, either.

The App Store has corrupted such a great company so deeply. They make so much from gambling and manipulative IAPs that they don’t even see the problem anymore. https://t.co/MnNlf7k0kT

— Marco Arment (@marcoarment) October 25, 2022