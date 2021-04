App Tracking Transparency: denuncia contro Apple

Apple ha rilasciato ieri l’atteso e controverso aggiornamento del suo sistema operativo. Quasi contemporaneamente, un gruppo di aziende ha presentato una denuncia all’antitrust in Germania, affermando che la nuova funzionalità App Tracking Transparency (ATT) di iOS 14.5 danneggerà gli sviluppatori di terze parti.

Privacy o advertising?

L’obiettivo di Apple è garantire la privacy degli utenti. Ecco perché con iOS 14.5 (e iPadOS 14.5) è stata introdotta la funzionalità ATT che impone agli sviluppatori di chiedere il consenso al tracciamento da parte delle app, ovvero l’utilizzo del noto ID for Advertisers (IDFA) per visualizzare inserzioni pubblicitarie personalizzate.

La novità è stata fortemente criticata dall’industria dell’advertising e dalle aziende che ottengono profitti quasi esclusivamente dalla pubblicità, in particolare da Facebook (anche se Zuckerberg sembra aver cambiato idea). Si teme infatti un crollo dei guadagni perché la maggioranza degli utenti negherà il tracciamento.

Un gruppo di aziende (media, tech e advertising) ha denunciato Apple in Germania, affermando che i profitti crolleranno del 60% e che gli sviluppatori saranno costretti a cambiare il modello di business, passando da app con inserzioni pubblicitarie ad app a pagamento. Le aziende ritengono inoltre che la novità avvantaggi Apple (in realtà, la funzionalità vale per tutti).

Il consenso al tracciamento viene chiesto quando l’utente installa una nuova app. È comunque possibile accettare o negare il permesso nelle impostazioni. Sembra però che ci sia un problema con la funzionalità. In alcuni casi non è possibile cambiare scelta perché l’opzione non è disponibile. Ciò si verifica se l’opzione “Annunci personalizzati” era disattivata prima dell’aggiornamento a iOS 14.5.