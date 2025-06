L'app di YouTube non è più compatibile con questi iPhone

Google ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento per l’applicazione iOS di YouTube. A rendere interessante l’update non è tanto il changelog della versione 20.22.1, nonostante un simpatico easter egg ( Correzione di bug, miglioramenti alle prestazioni e ancora video sui gatti ), ma la modifica dei criteri elencati alla voce compatibilità: a conti fatti, non è più possibile eseguirla sugli iPhone meno recenti.

L’app di YouTube per iPhone richiede iOS 16.0

Nel dettaglio, come si legge su App Store, ora è richiesta la versione 16.0 dei sistemi operativi iOS e iPadOS. Fino alla release precedente, il requisito era fermo alla 15.0. Ciò significa che i possessori di iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus e del primo iPhone SE non sono più in grado di accedere alla piattaforma attraverso l’app ufficiale aggiornata. Lo stesso vale per l’iPod touch di settima generazione e per alcuni iPad, più nello specifico l’iPad Air di seconda generazione e l’iPad mini di quarta generazione.

Attenzione: non significa che i modelli appena elencati non potranno più accedere a YouTube. Saranno ancora in grado di farlo attraverso le vecchie versioni dell’app, ma dovranno obbligatoriamente rinunciare alle nuove funzionalità e agli aggiornamenti introdotti da Google. Questo almeno per il momento, prima o poi (non è dato a sapere quando) verranno definitivamente abbandonati, impedendo lo streaming dei video.

Anche allora rimarrà comunque valida l’alternativa che consiste nell’accedere alla piattaforma attraverso il browser installato sul dispositivo mobile.

Vale lo stesso anche per WhatsApp

Una dinamica del tutto simile è quella che interessa WhatsApp. A partire dal mese scorso, l’applicazione iOS del servizio non è più compatibile con gli iPhone che utilizzano versioni del sistema operativo precedenti alla 15.1, lasciando di fatto a piedi i possessori di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Si tratta comunque di modelli commercializzate una decina di anni fa o più.