WhatsApp: fine compatibilità per alcuni iPhone da maggio 2025

Cattive notizie per tutti gli utenti in possesso di un iPhone di vecchio corso che fanno uso di WhatsApp. A partire dal 5 maggio 2025, infatti, la famosa app di messaggistica non sarà più compatibile con gli smartphone della “mela morsicata” che utilizzano versioni precedenti a iOS 15.1.

WhatsApp: addio ad iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus

Da tenere presente che attualmente WhatsApp supporta iOS 12 e versioni successive, ma Meta ha comunicato che con un aggiornamento futuro l’app richiederà iOS 15.1 o versioni successive per funzionare correttamente.

Gli iPhone coinvolti sono quindi principalmente iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Si tratta di dispositivi che sono stati rilasciati oltre dieci anni addietro, pertanto il numero di utenti che utilizzano WhatsApp su questi modelli non dovrebbe essere particolarmente elevato.

Per aiutare gli utenti interessati ad adattarsi a questo cambiamento, WhatsApp sta fornendo un periodo di preavviso di cinque mesi, concede così il tempo sufficiente per aggiornare i loro dispositivi, se possibile, o considerare alternative se l’hardware in uso non supporta le versioni iOS più recenti.

Uno dei motivi principali di questo cambiamento è dato dal fatto che le versioni più recenti di iOS includono API aggiornate e tecnologie migliorate su cui WhatsApp si basa per fornire nuove funzionalità. Non supportando le versioni precedenti, WhatsApp sarà in grado di ottimizzare l’app e introdurre nuove funzionalità che non sarebbero possibili con sistemi operativi obsoleti.

Occorre altresì considerare che procedendo in tal modo WhatsApp può migrare il codice per utilizzare le API più recenti interrompendo il supporto per i sistemi operativi obsoleti, eliminando la necessità di fare affidamento sul codice obsoleto per la retrocompatibilità in alcuni casi.

Inoltre, è facile desumere che WhatsApp abbia monitorato il numero di utenti che ancora eseguono versioni precedenti di iOS, giungendo alla conclusione che solo una parte molto ridotta di essi fa ancora uso di versioni particolarmente datate di iOS.