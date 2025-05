YouTube integra Google Lens negli Shorts per cercare tutto ciò che si vede nei video

Quante volte sarà capitato di vedere un posto incredibile in un video YouTube e chiedersi dove si trova. Oppure di innamorarsi di un oggetto che qualcuno sfoggiava in uno Short senza sapere dove comprarlo. YouTube ha trovato la soluzione perfetta! Integrare Google Lens direttamente nei suoi video brevi per trasformare la curiosità in ricerca istantanea.

Google Lens negli Shorts di YouTube per scoprire subito cosa si sta guardando

Google sta portando la potenza di Lens direttamente dentro gli Short YouTube, per dare agli utenti un superpotere che TikTok e Instagram non hanno… la capacità di identificare qualsiasi cosa vedano nei video con un semplice tap. La funzione verrà rilasciata nelle prossime settimane a tutti gli utenti.

Il funzionamento è intuitivo. Basta mettere in pausa uno Short, seleziona l’opzione “Lens” nel menu superiore, poi disegnare, evidenziare o toccare quello che si vuole identificare. Google Lens elabora l’immagine e sovrappone i risultati della ricerca direttamente sul video, senza interrompere la visione.

Immaginiamo di guardare uno Short girato in un posto che ci affascina. Si nota un monumento sullo sfondo, ma di cosa si tratta? Con Lens integrato, si può selezionare quel punto e ottenere immediatamente informazioni sulla sua storia, cultura e posizione geografica.

La strategia anti-TikTok di YouTube

L’integrazione di Lens negli Short non è casuale. YouTube sta facendo di tutto per competere con TikTok e Instagram di Meta. Mentre le piattaforme rivali puntano su algoritmi e trend, Google può sfruttare il suo ecosistema per offrire esperienze che gli altri non possono replicare.

Ad aprile YouTube aveva già annunciato nuovi strumenti creativi per gli Shorts: editor video migliorato, sticker generati dall’AI, sincronizzazione automatica con il ritmo delle canzoni e template avanzati. La ricerca visiva è il tassello successivo di questa strategia di differenziazione.

Google Lens negli Short senza pubblicità (per ora)

Durante la fase beta, Lens negli Short non mostrerà pubblicità nei risultati di ricerca. Google, infatti, ha escluso dalla funzionalità i video brevi con link affiliati di YouTube Shopping o promozioni di prodotti a pagamento. Ma meglio non cantare vittoria troppo presto. Conoscendo Big G, è probabile che questa limitazione sia solo temporanea. Una volta che la funzione si sarà consolidata, troverà sicuramente un modo per monetizzare la ricerca visiva.