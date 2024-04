Appena 16€ per uno Altoparlante Bluetooth che SUPERA ogni aspettativa

Un Altoparlante Bluetooth che sa il fatto suo. È portatile, ha una potenza eccezionale e non se ne fa scappare una visto che non solo lo connetti senza fili ma se vuoi, non hai bisogno neanche dello smartphone. Cosa significa? Te lo spiego tra un paio di secondi ma prima scopri tutti i dettagli.

Su Amazon lo trovi in promozione a soli 16€ con lo sconto del 19% in corso. Il prezzo è veramente ottimo oltre che alla portata di tutti, non perdere la tua occasione. Collegati in pagina e aggiungilo al carrello.

Altoparlante Bluetooth senza confini: usalo a tuo piacere

Batteria da 1500mAh che ti garantisce una giornata di utilizzo, dimensioni compatte e bassi 3D che fanno tremare i muri. Sembra assurdo ma è tutto contenuto dentro questo Altoparlante Bluetooth di Sonkir. Se stavi cercando un prodottino per l’estate o da usare a casa, hai trovato il tuo match.

Con il Bluetooth 5.0 puoi collegare il tuo smartphone o computer senza cavi, ottenendo una connessione stabile e di elevata qualità. Tuttavia hai a disposizione anche una entrata USB, una per le schede TF e una per il cavo AUX per non fare a meno di nessuna possibilità.

Impianto audio che non merita altro se non complimenti, il suono 3D che circola rende la riproduzione della musica di un livello superiore senza distorsioni.

Le spedizioni, come ti dicevo prima, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.