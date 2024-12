Appena 22€ per avere una penna fantastica sul tuo iPad, coupon Amazon

Perché fare a meno di determinate funzioni sul tuo iPad? Capisco che acquistare gli accessori ufficiali non è economico, ma sul mercato ci sono dei modelli compatibili di qualità eccellente come la Metapen A8. Questo prodotto ti fa sfruttare il tuo devices come se fosse un blocco da disegno o un quaderno su cui scrivere senza rinunciare a un’esperienza senza intoppi. Puoi acquistarla su Amazon a soli 22€ con un doppio sconto in corso: -12% e coupon del 20%. Mi raccomando, spuntalo prima di aggiungerla al carrello.

Penna per iPad: eccellente ed economica

Spesa minima ma resa massima con la penna per iPad di MetaPen. Il modello A8, nello specifico ha tutto ciò che stavi cercando per poter trasformare il tuo dispositivo firmato Apple in un prodotto completo sotto tutti i punti di vista. In modo particolare, come vedi, replica Il design del modello originale e include in confezione anche due punte di ricambio così da non dover effettuare acquisti successivi. Si attacca direttamente al dispositivo mediante la parte magnetica che ti consente di portarla sempre con te senza mai perderla di vista.

Ma veniamo al dunque, la penna in questione è compatibile con iPad di ogni serie e che spaziano dalla serie uscita nel 2018 fino a quella del 2024. In altre parole Se hai un modello classico, Air, Pro o Mini vai alla grande.

Ali impugnala e godi di un tratto preciso e fluido per poter tracciare linee, scrivere e disegnare senza scendere a compromessi. Pensa che anche da collegare è facilissima perché non ha bisogno di alcuna accoppiamento ma è sufficiente un doppio tocco per farla entrare in azione.

Anche la batteria non da scocciature grazie a una autonomia di 10 ore con una ricarica rapida di appena 30 minuti. Se poi, hai bisogno di un po’ di energia aggiuntiva collegala per solo un minuto al suo caricatore e otterrai ben 50 minuti di lavoro aggiuntivo.

A soli €22 su Amazon, la MetaPen A8 è un dispositivo da non farsi scappare. Collegati al volo per approfittare non di uno ma bensì di due sconti, spuntare coupon e portarla a casa con un solo Click.

Delle spedizioni non preoccuparti visto che sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.