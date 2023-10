Apple: 2 miliardi di dollari per la Formula 1

Dopo essersi portata a casa, lo scorso anno, i diritti per la MLS, ora Apple sarebbe interessata ad acquisire anche i diritti mondiali di streaming per la Formula 1.

Apple vuole la Formula 1

Stando infatti a quanto riportato nelle scorse ore da Business F1, il colosso di Cupertino starebbe seriamente considerando l’ipotesi di fare un’offerta da circa 2 miliardi di dollari all’anno per potersi aggiudicare i diritti sul circus della Formula 1. In tal caso, però, non si parlerebbe di diritti globali, considerando che ci sono in essere svariati contratti con svariate emittenti nel mondo.

Ad ogni modo, Apple sarebbe disposta ad accettare un contratto di tipo scalabile, cominciando solo con alcuni Paesi in cui non ci sono diritti assegnati e andando poi ad ampliare la copertura con il passare degli anni e con lo scadere dei contatti altrui.

Per fare un esempio concreto, i diritti statunitensi attualmente sono detenuti da ESPN e così sarà fino al 2025. Apple, dunque, sarebbe intenzionata a firmare già da adesso un accordo di sette anni anche se i diritti globali potrebbero diventare disponibili cinque anni dopo, visto che gli attuali accordi mediatici della F1 scadono nel 2029.

Tutto ciò avrebbe il chiaro obiettivo di rendere Apple TV+ un servizio quanto più completo è possibile, in grado di offrire non solo contenuti cinematografici, ma anche eventi in streaming vari, in special modo sportivi, così come evidenziato pure dalla recente intervista che è stata rilasciata da Eddy Cue con GQ.

Sempre restando in tema, Apple TV+ sta attualmente producendo un film sulla Formula 1 con Brad Pitt e un documentario su Lewis Hamilton. Le riprese del film sono già iniziate lo scorso luglio a Silverstone, durante il GP di Inghilterra, ma la produzione è stata poi sospesa per lo sciopero degli attori