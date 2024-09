Apple 2022 iPad Air 64GB (Wi-Fi + Cellular) in offerta Amazon stupisce

Apple 2022 iPad Air di 5ª generazione ti consente di avere un dispositivo che chiamarlo tablet è riduttivo. Potente, formidabile e capace di essere un compagno per tutte le tue azioni quotidiane. Comodo e pratico per lavoro, studio e svago così da non rinunciare a niente. Con le sue linee eleganti e il suo spesso minimo, infilarlo in borsa o nello zaino è all’ordine del giorno.

Sconto del 28% su Amazon per il modello da 64GB e dotato di Wi-Fi + Cellular per esaudire ogni esigenza. Il prezzo scende ad appena 599€ per acquistarlo con più facilità. Se lo desideri puoi richiedere il finanziamento Cofidis.

Le spedizioni, invece, sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.

Disponibile in colorazione grigio siderale, l’iPad Air di 5ª generazione è una macchina prestante e potente. Il design inconfondibile di Apple si fa sentire in tutte le sfaccettature di questo prodotto, partendo dalla cura e passando fin ai materiali utilizzati. Resistente e con un design pratico, lo porti ovunque con te.

Punto di svolta del modello è la presenza del chip M1, proprio come quello che trovi sui MacBook Air di generazione passata. Questo ti fa capire che il dispositivo è in grado di reggere un carico di lavoro importante e può essere usato anche per editing di dimensioni moderate.

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone e risoluzione avanzata è uno spettacolo per gli occhi. Colori luminosi e neri vividi per dettagli e saturazione iperrealistici. Le dimensioni sono da apprezzare se vuoi usare la Apple Pencil per trasformare questo prodotto in un quaderno per scrivere e disegnare.

Partecipa a video call e scatta selfie ottimi con la nuova fotocamera frontale da 12mp e approfitta dell’inquadratura automatica e dell’ultra-grandangolo per non fare a meno di niente.

Tieni i tuoi documenti e la tua quotidianità al sicuro grazie al Touch ID senza a fare a meno della batteria migliorata con autonomia aggiornata.

