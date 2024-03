Apple accusata di monopolio illegale nel mercato degli smartphone

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e un gruppo di procuratori generali hanno avviato una causa antitrust contro Apple, sostenendo che l’azienda detenga un monopolio nel mercato degli smartphone di fascia alta e utilizzi tattiche illegali per perpetuarlo. La causa presenta molte similitudini con quella intentata contro Microsoft negli anni ’90, anche se esistono differenze sostanziali tra i due casi.

Il potere di mercato di Apple: una questione complessa

A differenza del chiaro monopolio di Microsoft nel mercato dei sistemi operativi per PC (ben superiore al 90%), la posizione di Apple non è altrettanto netta. Sebbene avere un monopolio non sia di per sé illegale, è vietato utilizzare determinate tattiche per mantenerlo. Per dimostrarlo, è necessario provare che l’imputato abbia un potere di mercato sufficiente a escludere i concorrenti. La quota di mercato di Apple, pur essendo significativa, è inferiore a quella detenuta da Microsoft all’epoca.

Le argomentazioni del Dipartimento di Giustizia: barriere all’ingresso e dominio di mercato

Il DOJ sostiene che Apple detenga oltre il 70% del mercato degli smartphone negli Stati Uniti in termini di fatturato e che esistano altre metriche a dimostrazione del dominio dell’iPhone, come la preferenza dei giovani utenti e dei nuclei familiari a più alta densità demografica. Inoltre, argomenta che gli Stati Uniti rappresentino un mercato rilevante a sé stante.

Le accuse si basano sulle presunte barriere all’ingresso create da Apple. Secondo il Dipartimento di Giustizia, la maggior parte degli utenti di smartphone possiede già un iPhone e tende a rimanere fedele al brand quando acquista un nuovo dispositivo. Ciò perché Apple avrebbe creato barriere artificiali che rendono difficile il passaggio ad altri sistemi operativi. Ad esempio, la differenza tra le chat blu per gli iPhone e verdi per Android, o la limitazione delle app video di terze parti a vantaggio di FaceTime, disponibile solo su iOS.

Inoltre, cambiare comporta costi e difficoltà come imparare una nuova interfaccia, ricomprare le app, trasferire i dati. Per questi motivi, secondo il DOJ, Apple deterrebbe un monopolio illegale nel mercato degli smartphone. Vengono citate anche barriere tecniche, come l’acquisto di componenti costosi e la progettazione di hardware e software sofisticati. Vi sono poi numerose prove circostanziali, come gli enormi e duraturi margini di profitto di Apple sulle vendite di iPhone.

La posizione di Apple: differenziazione e integrazione come scelta dei consumatori

In termini di barriere all’ingresso, Apple potrebbe sostenere che la differenziazione e l’integrazione dei prodotti non equivalgono a precludere la concorrenza. Una piattaforma completamente integrata con applicazioni integrate per funzioni particolari come la navigazione web e le videoconferenze è facile e conveniente e i clienti la scelgono, e continuano a sceglierla, perché la preferiscono, non perché vorrebbero passare ad Android e sono bloccati da barriere artificiali.

Dall’innovazione al monopolio, il circolo vizioso nell’hi-tech

I casi antitrust nel settore tecnologico spesso seguono un ciclo simile: un innovatore raggiunge la vetta grazie a una combinazione di fattori, costruisce un vantaggio inattaccabile grazie agli effetti di rete, i concorrenti si lamentano e i governi intervengono. L’operatore dominante rimane in stallo abbastanza a lungo da permettere a nuovi concorrenti di trovare un modo per entrare nel mercato, proprio come hanno fatto Apple e Google contro Microsoft negli anni 2000. E poi il ciclo ricomincia…