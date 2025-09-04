Apple: aggiornamento software per gli iPhone 12 in UE

Nelle prossime settimane Apple rilascerà un aggiornamento software per tutti gli iPhone 12 venduti nell’Unione Europea al fine di ridurre i livelli di radiazioni e portarli in linea con gli standard sanitari dell’UE. L’update sarà disponibile in tutti e 27 gli stati membri dell’UE.

Si tratta di una decisione che arriva dopo che la Commissione Europea ha giudicato giustificata l’azione intrapresa nel 2023 dalla Francia, che aveva ordinato il blocco delle vendite dell’iPhone 12 in seguito al superamento dei limiti consentiti di assorbimento elettromagnetico da parte del corpo umano (SAR).

Quando Apple ha lanciato l’aggiornamento in Francia, lo ha fatto nonostante avesse contestato il metodo di test delle autorità di regolamentazione. L’azienda della “mela morsicata” aveva detto che il gruppo di regolamentazione Agence Française Nationale des Fréquences (ANFR) del paese aveva commesso un errore durante i suoi test sulle radiazioni.

Agence Française Nationale des Fréquences (ANFR) aveva utilizzato un protocollo di test che non ha tenuto conto del meccanismo di rilevamento fuori corpo dell’iPhone che Apple ha detto essere stato “accuratamente testato e verificato a livello internazionale per essere un meccanismo efficace per soddisfare i requisiti SAR”.

Apple ha mantenuto la sua posizione lunedì secondo cui la metodologia di test francese era difettosa. “Continuiamo a non essere d’accordo con l’approccio di test dell’ANFR francese, ma rispettiamo la decisione della Commissione europea”, ha detto il colosso di Cupertino in una dichiarazione. “I clienti possono usare il loro iPhone 12 con la massima sicurezza, proprio come sempre.”