OnePlus 15R da 256GB e batteria da 7400mAh non lo ricarichi quasi mai

Hai deciso che il tuo nuovo smartphone avrà una super batteria che ti dovrai praticamente dimenticare di ricaricare? Allora approfitta di questa promozione spettacolare che ti stiamo segnalando. Se vai immediatamente su eBay potrai mettere nel tuo carrello il OnePlus 15R a soli 585,29 euro, anziché 729 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

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OnePlus 15R a questo prezzo è da prendere al volo

Sicuramente per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi il OnePlus 15R è una delle migliori occasioni del momento e non è certo da farsela scappare. Le sue dimensioni sono abbastanza significative ma garantisce una robustezza niente male. Pesa infatti circa 215 grammi con uno spessore di 8,3 mm ed è protetto da un Corning Gorilla Glass 7i.

Ha un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 165 Hz e luminosità di 1800 nit. Possiede il potente processore Snapdragon 8 Gen 5 sostenuto da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Garantisce ottime foto con un sensore posteriore principale Sony IMX906 da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 32 MP. E poi la cosa più interessante, la straordinaria batteria da 7.400 mAh in grado di durare tranquillamente fino a sera e con ricarica rapidissima da 80 W.

A questa cifra è sicuramente un best buy assoluto e quindi non è da farselo scappare. Perciò corri su eBay e acquista il tuo OnePlus 15R a soli 585,29 euro, anziché 729 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Completa l’ordine oggi e potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.