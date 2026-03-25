 OnePlus 15R da 256GB e batteria da 7400mAh non lo ricarichi quasi mai
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

OnePlus 15R da 256GB e batteria da 7400mAh non lo ricarichi quasi mai

Il mitico OnePlus 15R ha una fenomenale batteria da 7400mAh che dura tantissimo e la versione da 256 GB e in offerta su eBay.
OnePlus 15R da 256GB e batteria da 7400mAh non lo ricarichi quasi mai
Tecnologia Mobile
Il mitico OnePlus 15R ha una fenomenale batteria da 7400mAh che dura tantissimo e la versione da 256 GB e in offerta su eBay.

Hai deciso che il tuo nuovo smartphone avrà una super batteria che ti dovrai praticamente dimenticare di ricaricare? Allora approfitta di questa promozione spettacolare che ti stiamo segnalando. Se vai immediatamente su eBay potrai mettere nel tuo carrello il OnePlus 15R a soli 585,29 euro, anziché 729 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento.

Ti assicuro che è tutto vero e non ci sono assolutamente errori. Con lo sconto già applicato sul prezzo di listino e un ulteriore ribasso con il codice segreto avrai un risparmio di oltre 143 euro. E potrai anche pagare in 3 comode rate da 205,37 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

OnePlus 15R a questo prezzo è da prendere al volo

Sicuramente per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi il OnePlus 15R è una delle migliori occasioni del momento e non è certo da farsela scappare. Le sue dimensioni sono abbastanza significative ma garantisce una robustezza niente male. Pesa infatti circa 215 grammi con uno spessore di 8,3 mm ed è protetto da un Corning Gorilla Glass 7i.

{title}

Ha un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 165 Hz e luminosità di 1800 nit. Possiede il potente processore Snapdragon 8 Gen 5 sostenuto da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Garantisce ottime foto con un sensore posteriore principale Sony IMX906 da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 32 MP. E poi la cosa più interessante, la straordinaria batteria da 7.400 mAh in grado di durare tranquillamente fino a sera e con ricarica rapidissima da 80 W.

Acquistalo in offerta su eBay

A questa cifra è sicuramente un best buy assoluto e quindi non è da farselo scappare. Perciò corri su eBay e acquista il tuo OnePlus 15R a soli 585,29 euro, anziché 729 euro, inserendo il codice promozionale PRIMA26 al momento del pagamento. Completa l’ordine oggi e potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Più storage nonostante la crisi RAM: la scelta di Apple e Huawei

Più storage nonostante la crisi RAM: la scelta di Apple e Huawei
Crolla il prezzo del Samsung Galaxy S25 su eBay con il codice segreto

Crolla il prezzo del Samsung Galaxy S25 su eBay con il codice segreto
Fitness, salute , notifiche e pagamenti con il Fitbit Versa 4 a prezzo HOT

Fitness, salute , notifiche e pagamenti con il Fitbit Versa 4 a prezzo HOT
Samsung Galaxy A56 (256GB) è il mid range che vogliono tutti e ora è in offerta

Samsung Galaxy A56 (256GB) è il mid range che vogliono tutti e ora è in offerta
Più storage nonostante la crisi RAM: la scelta di Apple e Huawei

Più storage nonostante la crisi RAM: la scelta di Apple e Huawei
Crolla il prezzo del Samsung Galaxy S25 su eBay con il codice segreto

Crolla il prezzo del Samsung Galaxy S25 su eBay con il codice segreto
Fitness, salute , notifiche e pagamenti con il Fitbit Versa 4 a prezzo HOT

Fitness, salute , notifiche e pagamenti con il Fitbit Versa 4 a prezzo HOT
Samsung Galaxy A56 (256GB) è il mid range che vogliono tutti e ora è in offerta

Samsung Galaxy A56 (256GB) è il mid range che vogliono tutti e ora è in offerta
Michea Elia
Pubblicato il
25 mar 2026
Link copiato negli appunti