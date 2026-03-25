 Ecco i nuovi Samsung Galaxy A57/A37 5G al minimo garantito
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Ecco i nuovi Samsung Galaxy A57/A37 5G al minimo garantito

Amazon sta già proponendo i nuovi Samsung Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G con prenotazione al prezzo minimo garantito e consegna gratis.
Ecco i nuovi Samsung Galaxy A57/A37 5G al minimo garantito
Tecnologia Mobile
Amazon sta già proponendo i nuovi Samsung Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G con prenotazione al prezzo minimo garantito e consegna gratis.

Appena annunciati, i nuovi smartphone Samsung della gamma A sono già in vendita su Amazon con la prenotazione al prezzo minimo garantito. Significa che ordinandoli ora, nel caso in cui l’e-commerce dovesse proporre uno sconto prima del lancio (10 aprile), la riduzione della spesa sarebbe applicata in automatico al pagamento, per un risparmio garantito.

Compra Galaxy A57 5G al minimo

Samsung Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G su Amazon

Entrambi hanno in dotazione un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz, processore octa core, batteria da 5.000 mAh, sistema operativo Android 16, interfaccia One UI 8.5, Knox e funzionalità AI della suite Awesome Intelligence che includono Bixby e Gemini. Galaxy A57 5G integra poi 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di storage e tre fotocamere posteriori (12+50+5 megapixel). Si parte da 549 euro.

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Compra Galaxy A57 5G al minimo

Galaxy A57 5G ha invece 6 o 8 GB di RAM e fotocamere posteriori da 8+50+5 megapixel. Il resto della scheda non cambia e costa 449 euro nella configurazione base.

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Compra Galaxy A37 5G al minimo

In entrambi i casi Amazon si occupa di vendita e spedizione, assicurando inoltre la consegna gratis a domicilio già nel giorno di lancio, il 10 aprile.

A chi sono consigliati? A chi cerca smartphone della fascia mid-range dotati di funzionalità AI, un buon comparto grafico e ben sei anni di aggiornamenti garantiti non solo per la sicurezza, ma anche per il sistema operativo. Questo è sicuramente un valore aggiunto rispetto a tanti modelli della concorrenza nella stessa categoria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
25 mar 2026
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