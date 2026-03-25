Ecco i nuovi Samsung Galaxy A57/A37 5G al minimo garantito

Appena annunciati, i nuovi smartphone Samsung della gamma A sono già in vendita su Amazon con la prenotazione al prezzo minimo garantito. Significa che ordinandoli ora, nel caso in cui l’e-commerce dovesse proporre uno sconto prima del lancio (10 aprile), la riduzione della spesa sarebbe applicata in automatico al pagamento, per un risparmio garantito.

Samsung Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G su Amazon

Entrambi hanno in dotazione un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz, processore octa core, batteria da 5.000 mAh, sistema operativo Android 16, interfaccia One UI 8.5, Knox e funzionalità AI della suite Awesome Intelligence che includono Bixby e Gemini. Galaxy A57 5G integra poi 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di storage e tre fotocamere posteriori (12+50+5 megapixel). Si parte da 549 euro.

Galaxy A57 5G ha invece 6 o 8 GB di RAM e fotocamere posteriori da 8+50+5 megapixel. Il resto della scheda non cambia e costa 449 euro nella configurazione base.

In entrambi i casi Amazon si occupa di vendita e spedizione, assicurando inoltre la consegna gratis a domicilio già nel giorno di lancio, il 10 aprile.

A chi sono consigliati? A chi cerca smartphone della fascia mid-range dotati di funzionalità AI, un buon comparto grafico e ben sei anni di aggiornamenti garantiti non solo per la sicurezza, ma anche per il sistema operativo. Questo è sicuramente un valore aggiunto rispetto a tanti modelli della concorrenza nella stessa categoria.