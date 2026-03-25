Nuovi smartphone AI: Samsung Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G

Due new entry per il catalogo di smartphone Samsung: sono Galaxy A57 5G e il modello Galaxy A37 5G. In questa fascia, il marchio punta sul concetto di Awesome Intelligence per spingere la diffusione dell’intelligenza artificiale in dispositivi che non richiedono una spesa da top di gamma. A mio avviso, tra i punti di forza varrebbe più la pena sottolineare il lungo supporto garantito al software con sei anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo, solo uno in meno dei Pixel.

Tutto sui nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G

Il comunicato ricevuto in redazione da riferimento alla presenza di funzionalità AI come Trascrizione vocale integrata nell’app Registratore Vocale, Selezione AI accessibile più facilmente con una pressione prolungata sul Pannello Edge, Gomma Oggetto con risultati più naturali nella rimozione degli elementi indesiderati dalle immagini e Volto Migliore con supporto allo scatto continuo. Tutto questo senza dimenticare Cerchia e cerca con Google oltre al rinnovato Bixby e Gemini.

Dal punto di vista delle fotocamere ci sono un miglioramento del chip ISP, passaggio automatico alla modalità alla funzione Nightography quando la luce diminuisce e algoritmi che entrano in azione per il riconoscimento dei soggetti e l’ottimizzazione delle scene. Lato prestazioni, il chipset in dotazione combina CPU, GPU e NPU.

La piattaforma è ovviamente Android 16 con interfaccia personalizzata One UI 8.5 e sei anni di aggiornamenti per il sistema operativo e per la sicurezza. Sul fronte della sicurezza si segnala la soluzione Knox e non mancheranno funzionalità dedicate alla privacy come il nuovo Album Privato.

Queste le parole di TM Roh, Chief Executive Officer, President e Head della Divisione Device eXperience (DX) di Samsung Electronics.

La nuova serie Galaxy A riflette il nostro continuo impegno nella democratizzazione dell’intelligenza artificiale, portando le più recenti innovazioni a un numero sempre maggiore di utenti Galaxy. Grazie alle competenze fondamentali di Samsung unite a un’Awesome Intelligence potenziata, Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G offriranno prestazioni affidabili per l’uso quotidiano agli utenti di tutto il mondo e guideranno una rapida espansione dell’AI.

Specifiche tecniche, prezzo e disponibilità

Di seguito le specifiche tecniche dei due nuovi smartphone annunciati da Samsung.

Le specifiche di Samsung Galaxy A57 5G

Display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate fino a 120 Hz e Vision Booster;

8 GB di RAM;

processore octa core (Exynos 1680?);

128 o 256 GB di memoria interna;

fotocamere posteriori da 12 (ultragrandangolare, f/2.2), 50 (grandangolare, f/1.8) e 5 megapixel (macro f/2.4), frontale da 12 megapixel (f/2.2);

batteria da 5.000 mAh con Ricarica Ultra Rapida 2.0;

certificazione IP68;

dimensioni 161,5×76,8×6,9 millimetri, peso 179 grammi.

Le specifiche di Samsung Galaxy A37 5G

Display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate fino a 120 Hz e Vision Booster;

6 o 8 GB di RAM;

processore octa core (Exynos 1480?);

128 o 256 GB di memoria interna;

fotocamere posteriori da 8 (ultragrandangolare, f/2.2), 50 (grandangolare, f/1.8) e 5 megapixel (macro f/2.4), frontale da 12 megapixel (f/2.2);

batteria da 5.000 mAh con Ricarica Ultra Rapida 2.0;

certificazione IP68;

dimensioni 162,9×78,2×7,4 millimetri, peso 196 grammi.

Questi sono i prezzi fissati al momento del lancio in Italia.

Galaxy A57 5G nella versione 8/128 GB a 549,90 euro, in quella da 8/256 GB a 599,90 euro;

Galaxy A37 5G nella versione 6/128 GB a 449,90 euro, in quella da 8/256 GB a 529,90 euro.

Per quanto riguarda la disponibilità è prevista a partire dal 10 aprile. Il modello Galaxy A57 5G arriverà nelle colorazioni Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue e Awesome Lilac, mentre Galaxy A37 5G nelle tinte Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen e Awesome White.