Apple: aggiunti nuovi contenuti su Fitness+

Interessanti novità per tutti gli amanti del servizio Fitness+ di casa Apple. Infatti, il colosso di Cupertino ha da poco annunciato ufficialmente che nelle prossime settimane saranno aggiungi nuovi contenuti per gli abbonati.

Apple: nuovi contenuti in arrivo per gli abbonati Fitness+

A partire dal giorno 8 gennaio 2024, Fitness+ offrirà una serie di nuovi allenamenti, meditazioni ed episodi audio “Time to Walk”.

Più precisamente, dall’8 gennaio saranno disponibili 10 nuovi allenamenti con la musica di Rihanna, dal 15 gennaio saranno disponibili nuovi allenamenti con la musica di Britney Spears, dal 22 gennaio saranno disponibili nuovi allenamenti con la musica degli U2 e dal 5 febbraio saranno disponibili gli allenamenti Artist Spotlight che includeranno la musica di Usher, che quest’anno sarà l’headliner dell’Apple Music Halftime Show al Super Bowl LVIII.

Poi, sette nuove meditazioni sonore sono in arrivo su Fitness+ e consentiranno agli utenti di rilassarsi con una varietà di toni e ritmi differenti.

Il colosso di Cupertino sta altresì aggiungendo un nuovo programma di allenamento chiamato “Strength, Core e Yoga for Golfers”, progettato per migliorare la forza, l’equilibrio, la flessibilità e la mobilità per i golfisti di tutti i livelli.

Gli episodi “Time to Walk” presentano persone influenti che condivideranno storie e musica che gli utenti potranno ascoltare mentre camminano. Tra i nuovi ospiti vi sono Al Roker, Trixie Mattel, Lilly Singh, Common e Colman Domingo. Inoltre, per la prima volta in assoluto, episodi selezionati saranno disponibili a costo zero e senza necessità di abbonamento su Apple Podcast nei 21 paesi in cui il servizio Fitness+ è disponibile.